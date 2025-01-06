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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎臟病醫師還開好多藥？ 醫1解答：不傷腎反護腎

2025/01/06 19:46

劉中平表示，許多藥物不僅不會傷害腎臟，反而能在控制相關疾病的同時，促進腎臟功能的改善；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

劉中平表示，許多藥物不僅不會傷害腎臟，反而能在控制相關疾病的同時，促進腎臟功能的改善；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多腎臟病患者因擔心藥物傷腎，常對醫生開立的藥物存有疑慮。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，現代醫學對於哪些藥物可能影響腎臟功能已有詳細研究，醫師絕不會為腎功能不佳的患者開立會進一步傷害腎臟的藥物。相反開立血糖、血壓、心臟藥物，除控制相關疾病還能同步改善腎臟功能。

藥物治療改善腎臟

劉中平表示，許多藥物不僅不會傷害腎臟，反而能在控制相關疾病的同時，促進腎臟功能的改善。例如：

●控制血糖：良好的糖尿病管理有助於腎臟修復。

●降低血壓：改善腎臟血流情況，保護腎臟功能。

●使用血管張力素類藥物：有效保護腎臟健康。

●提升心臟功能：心腎循環相互影響，心臟功能改善可同步增進腎功能。

劉中平強調，目前已有許多創新治療方法，包括降低血糖、血壓及提升心臟收縮力的藥物，甚至有專門保護腎臟的特殊藥品，能有效延緩腎功能惡化或促進恢復。

正確用藥 避免誤區

劉中平呼籲，腎臟病患者切勿因害怕藥物副作用而拒絕治療，應積極與醫師配合，詳細討論病情，按照指示服用必要藥物。如此不僅可避免腎功能惡化，更可能促進腎臟的恢復與改善。患者與醫師之間的良好溝通是疾病治療的關鍵，透過正確的藥物管理與治療策略，腎臟病患者同樣可以提高生活品質。

劉中平說，良好的糖尿病管理有助於腎臟修復；示意圖。（圖擷取自freepik）

劉中平說，良好的糖尿病管理有助於腎臟修復；示意圖。（圖擷取自freepik）

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