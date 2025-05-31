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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠驟升 何時該看醫師？新冠懶人包

2025/05/31 16:54

因應新冠疫情急升，全國21家部立醫院將加開「COVID-19特別門診」。（圖取自freepik）

因應新冠疫情急升，全國21家部立醫院將加開「COVID-19特別門診」。（圖取自freepik）

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健康網》端節過後疫情恐升溫 全台新冠特別門診一次看（不斷更新）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內新冠疫情再次升溫，疾管署預估，6月底到7月初將達到感染高峰，單週確診人數恐突破20萬人。《自由健康網》整理與新冠的幾項小知識，包含快篩哪裡買、重症警示症狀以及就醫資訊等。

急速攀升原因

由於本次流行的新冠變異株為NB.1.8.1，免疫逃脫能力較高，傳染力增加，在世界各地都傳出多人感染。

哪些地方建議自主配戴口罩？

疾管署建議，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域，可以自主戴上口罩，特別是年長或有慢性病民眾，以及生病在家休息盡量避免外出。

誰需要接種疫苗

疾管署從4月初開始開放部分對象接種第2劑新冠JN.1疫苗。針對65歲以上長者、55到64歲原住民，或是出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，都鼓勵接種第2劑新冠JN.1疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，JN.1疫苗對目前流行病毒株仍具保護力，追加接種可有效降低住院、重症與死亡風險。疾管署呼籲民眾儘速接種疫苗，65歲以上長者等高風險族群如已滿6個月，建議接種第二劑，以提升防護力。

現在該去哪裡接種疫苗？

疾管署於「新冠最新防疫專區」中之新冠疫苗接種院所查詢公告各地可接種之醫療院所；然接種時程與方式，須依照當地衛生局處或是醫療院所狀況決定。

現在哪邊能買快篩？

可在「新冠最新防疫專區」中的「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢各地販售快篩之藥局，以及提供醫用快篩的醫療院所。

快篩陽性怎麼辦？

疾管署表示，篩檢陽性之輕症或無症狀民眾，建議居家休息，並儘量避免非必要的外出；在症狀緩解且退燒 24 小時後（沒有症狀治療藥物的情形），可恢復正常活動。

症狀緩解且退燒 24 小時後之 5 天內，特別注意下列事項：

●保持室內空氣流通。

●用肥皂或其它清潔用品勤洗手，維持手部衛生。

●外出時請全程正確佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節。

●若無法佩戴口罩，請與他人保持 1 公尺以上社交距離，避免出入無法保持社交距離的場所且密閉的空間。

●請同戶同住者視情況需要採取適當防護措施，包括落實佩戴口罩、遵守呼吸道衛生、勤洗手以加強執行手部衛生、保持良好衛生習慣、避免與同戶同住者共食。

疾管署表示，若是 65 歲以上長者、孕產婦、或有慢性病、免疫力低下或免疫不全病史等具重症風險因子者，應就醫評估並遵照醫囑。如須前往醫療院所陪病、探病、就醫或檢查，請在醫療院所內全程佩戴口罩並遵守其他醫療院所感染管制措施。

什麼時候我需要到醫院就醫？

全國21家部立醫院自6月1日起，每月將加開約924診的「COVID-19特別門診」與夜診，提供民眾優先就醫通道。

疾管署表示，若有重症警示症狀，應盡快就醫：喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚與嘴唇，或指甲床發青、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓＜90mmHg或無發燒之情形下心跳＞100次／分鐘。

近期新冠疫情上升，疾管署預估6月將達高峰。（圖取自shutterstock）

近期新冠疫情上升，疾管署預估6月將達高峰。（圖取自shutterstock）

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