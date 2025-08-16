陽明交大附醫研討會聚焦智慧醫療 攜手竹銘醫院共享AI數據

國立陽明交通大學附設醫院舉辦第15屆國際醫療研討會，聚焦智慧醫院與人工智慧（AI）應用，吸引國內外2百多名醫療人才與會。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立陽明交通大學附設醫院今（16）天舉辦第15屆國際醫療研討會，聚焦智慧醫院與人工智慧（AI）應用，吸引國內外2百多名醫療人才與會，預計在2028年完工的竹銘醫院，主打醫學融入生物學與工程技術，未來將共享AI數據，提升2院醫療照護品質。

陽交大附醫今（2025）年邀請韓國、新加坡及國內多名醫療資訊與科技頂尖專家，探討智慧醫院設計、AI輔助診斷、遠距醫療、生成式AI應用與資訊系統整合等最新趨勢，分享數位化掛號入院、手術安排到出院後照護等流程案例。

請繼續往下閱讀...

陽交大附醫院長黃志賢說，人工智慧與智慧醫院將是醫療發展新常態，透過研討會為宜蘭與全台醫療注入新動能，也是醫院5到10年智慧醫療發展的重要基石，未來還會與陽交大博愛校區內的竹銘醫院合作，打造友善照護與創新科技的醫療環境。

「如同數位孿生兄弟！」竹銘醫院院長唐高駿說，竹銘與陽交大附醫未來將會共用同一套醫療資訊系統，標準化所有資料，並突破地理限制共享AI數據，協助2院醫療人員，進行更精準的臨床診斷和健康風險預測，輔助臨床決策，降低人為失誤風險。

至於智慧醫療輔助後，是否能夠減輕醫護負擔及人力短缺問題。陽明交大校長林奇宏坦言，透過AI輔助，確實能提高醫護工作效率，但對於解決人力荒部分，仍須仰賴法規及政策面的調整。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，AI是一個進入更美好世界的一把鑰匙，人工智慧不僅能讓病人獲得更好照顧外，也可協助醫護簡化並蒐集、分析資訊，投入更多臨床時間，提升整體照護品質。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維（左起）、陽明交大校長林奇宏、陽明交大附設醫院院長黃志賢、陽明交大附設醫院內科部長黃嵩豪及新加坡國立大學附設醫院教授嚴居淵等人，在研討會後合影。（記者王峻祺攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法