健康網》日本配音員櫻井智胰臟癌病逝 醫：惡化速度很快

日本配音員櫻井智因胰臟癌病逝，她的作品《寶可夢》系列的竹蘭、《超時空要塞 7》米蓮等角色，彰化基督教醫院血液腫瘤科主治醫師林正純說，胰臟腫瘤近9成在1年內死亡。（取自櫻井智X平台）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「TOMO夏2025演唱會」不再有了，日本配音員櫻井智因胰臟癌病逝，享年53歲，令動漫迷十分不捨。彰化基督教醫院血液腫瘤科主治醫師林正純表示，胰臟腫瘤大多數是腺癌，近9成病人會在1年內死亡。

櫻井智自2023年8月被診斷出罹患胰臟癌，醫師曾告知她壽命僅剩1年，她仍積極地接受藥物及放射線治療，但副作用讓她無法進食，因而暴瘦。她仍很堅強、勇敢活躍於社群平台，原本計畫，在明（17）日舉辦「TOMO夏2025演唱會」，不過，她的美聲永遠被動漫迷牢牢記住，生前為《寶可夢》系列的竹蘭、《超時空要塞 7》米蓮等角色配音，都是很出色的作品。

林正純在台灣癌症防治網「衛教資料」表示，胰臟腫瘤之臨床症狀包括：體重減輕、腹痛、黃疸、搔癢症、腹水、噁心嘔吐。比較少見的症狀則有：脂肪便、急性胰臟炎、胃腸道出血、胃出口阻塞。95%之惡性胰臟癌是由外分泌腺所產生，約三分之二是發生在胰臟頭部，因此在臨床上容易產生阻塞性黃疸及疼痛之症狀。

在美國，胰臟癌為排名第4的癌症死因，而其5年存活率僅約為1%-4%。日本胰臟癌發生率不低，據日本國家癌症研究中心的在2024年統計顯示，日本胰臟癌的5年存活率非常低，男性為8.9%，女性為8.1%；台灣的胰臟惡性腫瘤發生個案數約佔全部惡性腫瘤發生個案數的1.55%，胰惡性腫瘤死亡人數則約佔全部惡性腫瘤死亡人數的2.93%，發生率排名在男性為第11位，在女性則為第14位。

林正純說，胰臟腫瘤之預後一般不佳，若病人無法接受手術治療，將只有少於3%的病人可存活超過5年。接受手術切除是否有益則視腫瘤發生的部位而定，如切除胰臟頭部腫瘤的病人，其5年存活率可達19%。若腫瘤發生於胰臟之體部及尾部，則不管是否有進行手術切除，其1年之存活率僅有8%。

台灣癌症基金會「衛教資料」指出，造成胰臟癌的確切原因至今仍未明，但已有些研究報告顯示可能的相關危險因子：

●年齡：胰臟癌的發生年齡多在60歲以上。

●性別：男性較高於女性。

●遺傳家族史:有胰臟癌家族史，發生胰臟癌的機率較高。另外如BRCA1/2基因突變，MLH1/MSH6基因變異的Lynch症候群，罹癌風險相對增加。

●糖尿病：可能機會增加，但尚未被完全證實。

●慢性胰臟炎患者。

●抽菸與飲酒：吸菸者罹患胰臟癌的風險較高，而長期或過量飲酒常會導致慢性胰臟炎，相對也增加胰臟癌的風險。

●飲食習慣：攝食肉類或高糖高脂肪的食物。

●化學藥品：長期接觸石油或其他化學溶劑。

