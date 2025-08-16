自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》洋蔥抗發炎、降血脂 研究：「1類人」吃效果顯著

2025/08/16 18:46

研究表明，有高血脂困擾的人，攝取洋蔥降低壞膽固醇的效果比一般人更好；示意圖。（圖取自photoAC）

研究表明，有高血脂困擾的人，攝取洋蔥降低壞膽固醇的效果比一般人更好；示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在日常飲食中，洋蔥常常只是配角，但它的營養價值與健康效益十分可觀。科博特診所院長劉博仁引述國外研究表示，洋蔥是平凡食材中的健康密碼，具有抗發炎、降血脂的功效，尤其有高血脂困擾的人，攝取洋蔥降低壞膽固醇的效果比一般人來得更好。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，洋蔥含有豐富的抗氧化物質，如槲皮素（quercetin）與含硫化合物，有助於抗發炎、抗自由基，促進心血管健康。此外，它還提供鉀、維生素C及膳食纖維，是既美味又營養的廚房常備食材。

洋蔥有益血脂代謝

劉博仁引述2021年1篇來自隨機對照試驗的統合分析（meta-analysis）指出，補充洋蔥（包括洋蔥粉、洋蔥汁、洋蔥萃取物等）可以顯著提升好膽固醇（HDL）約2.29mg/dL、降低壞膽固醇（LDL）約6.64mg/dL，同時，總膽固醇（TC）也有下降。雖然三酸甘油脂（TG）變化不大，但整體顯示，洋蔥對血脂代謝有正面作用。

研究表明，洋蔥的正面效果在血脂異常患者身上更加明顯，壞膽固醇下降幅度可達12.7mg/dL。這代表，雖然降幅不如藥物，但將洋蔥納入日常飲食，有助於長期心血管保健。

腸胃不佳者慎食

劉博仁表示，雖然洋蔥好處多，但對腸躁症或腸胃敏感的人，這些食材可能引發脹氣、腹瀉或頻繁排氣，這和洋蔥屬於「高FODMAP」食物有關。他建議，將洋蔥煮熟，並控制份量，就能降低不適。

他進一步說明，FODMAP是指容易在腸道被細菌發酵、產氣的碳水化合物。包括：低聚醣，洋蔥、大蒜、韭菜、豆類；雙醣，牛奶、冰淇淋等乳糖；單醣，蜂蜜、蘋果、西瓜等果糖；多元醇，山梨醇、李子、櫻桃、蘑菇。

3料理做法

劉博仁推薦以下3道洋蔥料理：

●涼拌芝麻醋洋蔥：首先將洋蔥切絲後，泡冰水10分鐘去辛辣味；接著瀝乾加入醋、芝麻油與白芝麻拌勻，即可享用，清爽又開胃，夏天必備。

●洋蔥炒紅蘿蔔絲：先將洋蔥與紅蘿蔔切絲；再於鍋中加少許油，先炒香洋蔥，再加入紅蘿蔔絲快炒；最後放些許鹽、白胡椒調味，色彩鮮豔、營養均衡的料理就完成了。

●洋蔥濃湯：首先將洋蔥切絲，用奶油小火慢炒至金黃焦糖化；加入高湯煮滾後，小火煮15分鐘；最後加入牛奶或燕麥奶調和口感，撒上黑胡椒，即完成。

科博特診所院長劉博仁表示，洋蔥是低熱量、高營養的蔬菜，煮成濃湯、涼拌、快炒都很好。（資料照）

科博特診所院長劉博仁表示，洋蔥是低熱量、高營養的蔬菜，煮成濃湯、涼拌、快炒都很好。（資料照）

