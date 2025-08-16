自由電子報
健康網》有沒有病？ 醫：穿過內褲4撇步判讀

2025/08/16 21:20

仔細觀察穿過的內褲，有助於判讀自己有沒有生病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，從顏色、氣味、血跡上來判讀；圖為情境照。（圖取自freepik）

仔細觀察穿過的內褲，有助於判讀自己有沒有生病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，從顏色、氣味、血跡上來判讀；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有沒有病，仔細觀察穿過的內褲，裡面的蛛絲馬跡，有助於判讀自己有沒有生病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，從顏色、氣味、血跡的位置，可以初判4大疾病警訊。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，內褲每日如同CSI現場搜查到「物證」，有分泌物、血跡、氣味還有位置，若是有異常情況，可以從這些跡象找出病源，若是忽略了，可能導致延誤治療、感染惡化、癌症晚期。

以下是黃軒歸納出4重點方向，提醒大家注意警訊：

●顏色異常分泌物
1.黃綠／灰白膿性→可能染上性病或滴蟲感染。
2.厚白豆腐渣→念珠菌感染。
3.灰色魚腥味→細菌性陰道病（BV）。
4.70%的異常分泌物與細菌性陰道病、酵母菌或滴蟲感染有關。

●褐色或粉紅色血跡
1.少量、短暫→排卵期出血，通常無礙。
2.持續／伴腹痛→可能是內膜炎、子宮頸炎、肌瘤、息肉、癌症。

●帶血帶膿分泌物：
1.可能是急性子宮內膜炎（伴發燒、腹痛）。
2.屬緊急狀況，應立即就醫，避免骨盆疼痛疾患或敗血症。

●內褲前端血點
1.泌尿道來源：感染、結石、尿道息肉。
2.與後端（痔瘡）出血不同，要分辨位置。

