自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

醫學中心急診護病比爆「1比13」遠超標 衛福部長：馬上了解

2025/08/16 12:18

衛福部長邱泰源今（16日）表示，持續努力改善醫護環境，盼醫護留在急重症第一線。（記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源今（16日）表示，持續努力改善醫護環境，盼醫護留在急重症第一線。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕社群平台Threads有網友以「白班醫師一上班就貼公告 愛死」為題，分享2張醫院公告，直指急診白班護病比高達1:13，遠高於衛福部公告的1:6，甚至還寫著「若不耐久候可至附近其他急診就醫」，另一張公告也公布當天院內及鄰近醫院的急診待床數，消息迅速引發熱議，並被臉書粉專「超級白急診醫師」轉發。

雖然發文公告未註明院名，但網友比對後直指就是雙和醫院。對此衛福部長邱泰源今（16日）出席肝病防治學術基金會31周年慶，會前接受媒體聯訪時被問及此事，邱泰源回應，會馬上去了解，不容許有違規的事情發生。對於外界憂心醫護人力不足，邱也坦言，衛福部持續努力改善醫療醫護工作環境，希望醫護能夠留在職場，特別是在急重症第一線。

事實上，衛福部自去年3月起推動「急性一般病房三班護病比」制度，透過「奬勵先行」協助醫院增聘護理人力，以落實三班護病比標準，並朝向法制化方向發展。醫學中心護病比標準訂為白班 1:6、小夜 1:9、大夜 1:11；區域醫院為 1:7、1:11、1:13；地區醫院則為 1:10、1:13、1:15。計畫設計「獎勵先行」，第一階段只要三班有兩班達標即可獲獎，但自今年7月起進入第二階段，必須三班全面達標才能領取獎金。

首波「達標獎勵金」在今（2025）年6月19日撥付，全台有363家醫院達標獲獎，總金額約5.47億元，但包括雙和醫院等27家未能達標，雙和醫院當時回應，小夜、大夜班不合格，未能領獎，但白班與加護病房已達標，並透過加薪、福利措施補足人力，「護理人力逐漸增加中」。

社群平台Threads有網友以「白班醫師一上班就貼公告 愛死」為題，分享2張醫院公告，並被臉書粉專「超級白急診醫師」轉發，引發熱議。（記者邱芷柔攝）

社群平台Threads有網友以「白班醫師一上班就貼公告 愛死」為題，分享2張醫院公告，並被臉書粉專「超級白急診醫師」轉發，引發熱議。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中