醫學中心急診護病比爆「1比13」遠超標 衛福部長：馬上了解

衛福部長邱泰源今（16日）表示，持續努力改善醫護環境，盼醫護留在急重症第一線。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕社群平台Threads有網友以「白班醫師一上班就貼公告 愛死」為題，分享2張醫院公告，直指急診白班護病比高達1:13，遠高於衛福部公告的1:6，甚至還寫著「若不耐久候可至附近其他急診就醫」，另一張公告也公布當天院內及鄰近醫院的急診待床數，消息迅速引發熱議，並被臉書粉專「超級白急診醫師」轉發。

雖然發文公告未註明院名，但網友比對後直指就是雙和醫院。對此衛福部長邱泰源今（16日）出席肝病防治學術基金會31周年慶，會前接受媒體聯訪時被問及此事，邱泰源回應，會馬上去了解，不容許有違規的事情發生。對於外界憂心醫護人力不足，邱也坦言，衛福部持續努力改善醫療醫護工作環境，希望醫護能夠留在職場，特別是在急重症第一線。

請繼續往下閱讀...

事實上，衛福部自去年3月起推動「急性一般病房三班護病比」制度，透過「奬勵先行」協助醫院增聘護理人力，以落實三班護病比標準，並朝向法制化方向發展。醫學中心護病比標準訂為白班 1:6、小夜 1:9、大夜 1:11；區域醫院為 1:7、1:11、1:13；地區醫院則為 1:10、1:13、1:15。計畫設計「獎勵先行」，第一階段只要三班有兩班達標即可獲獎，但自今年7月起進入第二階段，必須三班全面達標才能領取獎金。

首波「達標獎勵金」在今（2025）年6月19日撥付，全台有363家醫院達標獲獎，總金額約5.47億元，但包括雙和醫院等27家未能達標，雙和醫院當時回應，小夜、大夜班不合格，未能領獎，但白班與加護病房已達標，並透過加薪、福利措施補足人力，「護理人力逐漸增加中」。

社群平台Threads有網友以「白班醫師一上班就貼公告 愛死」為題，分享2張醫院公告，並被臉書粉專「超級白急診醫師」轉發，引發熱議。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法