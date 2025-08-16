自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》沈玉琳漸好轉 慈濟骨髓幹細胞中心續勸募

2025/08/16 16:46

「荒謬大師」沈玉琳（右）因血癌在台大醫院治療，他的好友潘若迪透露，他愈來愈好，各項指數都下降。（取自沈玉琳臉書）

「荒謬大師」沈玉琳（右）因血癌在台大醫院治療，他的好友潘若迪透露，他愈來愈好,各項指數都下降。（取自沈玉琳臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「荒謬大師」沈玉琳因血癌在台大醫院治療，他的好友潘若迪透露，他愈來愈好，各項指數都下降。慈濟骨髓幹細胞中心說，「血癌是因為造血幹細胞功能異常導致，所以才需要捐贈者提供，用正常的幹細胞幫病患重建一套新的造血功能與免疫功能。」將在8月31日於萬華，再次展開勸募行動，為70多種疾病的患者向大家勸募。

31日萬華勸募捐血救人

慈濟骨髓幹細胞中心表示，在台灣非親屬造血幹細胞成功捐贈達到7千例；從0到7000的過程，花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，從第1位捐贈者開始，歷時8年7個月才累積到第500位捐贈者，2002年啟用周邊血幹細胞收集後，大大提升建檔捐贈意願，以每3年完成千例的速度穩定成長，粗估骨髓與周邊血幹細胞移植，已為健保省下1400億元後續醫療支出。

花蓮慈濟醫院即將於今（16）日歡慶成立39週年，即將邁向40年。這座東部唯一的醫學中心，於32年前、1993年10月20日成立的慈濟骨髓資料庫，初期勸募建檔以及讓配對成功者同意捐髓過程艱辛，仰賴慈濟志工的奔走、愛心和毅力。

衛生福利部呂建德次長就以自身為例，1995年在德國留學時，父親罹患多發性骨髓瘤，當時就切身感受到「救人一命就是救了全家」，雖然父親最後沒有獲得配對而過世，但過程中慈濟骨髓幹細胞中心盡全力協助與配對，讓他至今仍銘感於心。

慈濟每年動員上萬人次志工，在全台各縣市各鄉鎮，不定點不定時舉辦驗血建檔活動，32年來總共舉辦3381場驗血建檔活動。陌生人間的救命之情，訴說不盡的感人故事，有父子檔、母女檔、夫妻檔、第二代接續捐髓者。其中更有350位勇者捐贈兩次，超過400人為了拯救同一位病人，再度捐出淋巴球延續生命，另有30人多年後配對成功，重新投入捐贈行列。

31日慈濟師兄、師姊們又要出動，「邀你（18至55歲）捐血，助他重生」活動，慈濟骨髓幹細胞中心表示，目前有「周邊血幹細胞」捐贈技術，只要捐贈者捲起袖子，從手臂抽取血液，「捐血一袋，救人一命」，其中的「造血幹細胞」，可以點亮許多罹患血癌等70多種疾病病友的生命，帶給病患重生的希望，更是救他一家人。

慈濟骨髓幹細胞中心在台灣非親屬造血幹細胞成功捐贈達到7千例，於31日在萬華舉行「捐血一袋，救人一命」勸募造血幹細胞活動。（花蓮慈濟醫院提供）

慈濟骨髓幹細胞中心在台灣非親屬造血幹細胞成功捐贈達到7千例，於31日在萬華舉行「捐血一袋，救人一命」勸募造血幹細胞活動。（花蓮慈濟醫院提供）

●●2025年萬華區造血幹細胞捐贈驗血宣導暨建檔活動●●
日期：2025年8月31日（日）
時間：13:30~16:30
地點：萬華靜思堂
台北市萬華區莒光路222號
捷運站接駁車：龍山寺站1、2號出口，西門站2號出口，古亭站2號出口

