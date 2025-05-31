健康網》端午吃粽兼顧健康！ 營養師教3招不怕「粽」負擔

陳怡婷表示，腎臟病患者可選擇客家粄粽、粿粽或一般白糯米粽，沾醬應減量或不使用，以減少鉀與鈉攝取負擔。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節開心享用傳統美食「肉粽」，卻也擔心吃進過多熱量影響健康。營養師陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」及個人網站分享「3招吃粽不增重」秘訣，教大家享受美味之餘也能兼顧營養與體重，包含適量不過量、搭配蔬果、增加蛋白質。

3招吃粽少負擔

●適量不過量：建議將粽子當正餐食用，每次以1顆為限，且沾醬如甜辣醬、醬油膏等應酌量使用，以避免攝取過多鈉與糖分。

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●搭配蔬果：建議搭配多種顏色的「彩虹蔬果」，不僅能補充膳食纖維，也有助於攝取各類植化素，幫助促進代謝。

●增加蛋白質：1顆鹹粽的蛋白質含量約為半個手掌心大小，因此可再補充半手掌心的低脂豆魚蛋肉類，如豆腐、雞胸肉、白魚等，幫助增加飽足感並維持肌肉量。

陳怡婷指出，高血壓族群應避免沾醬或減少使用，並搭配高鉀蔬菜如菠菜、地瓜葉，並補足每日所需水分。（資料照）

三高腎友愛注意

針對有慢性疾病的民眾，陳怡婷也提供分別對應的飲食建議：

●高血糖族群：建議選擇以全穀雜糧製作的粽子，並搭配1至2個拳頭大小的蔬菜，每餐以1顆為限，以穩定血糖。

●高血壓族群：應避免沾醬或減少使用，並搭配高鉀蔬菜如菠菜、地瓜葉，並補足每日所需水分。

●高血脂族群：粽子內餡應選擇海鮮、雞肉或瘦肉等脂肪較低的食材，並搭配高纖蔬菜，有助於膽固醇控制。

●腎臟病患者：可選擇客家粄粽、粿粽或一般白糯米粽，沾醬應減量或不使用，以減少鉀與鈉攝取負擔。

消化不佳這樣吃粽

此外，針對消化功能較差或容易脹氣的族群，陳怡婷提醒，應「細嚼慢嚥」並控制份量，每次食用1顆即可，餐後可搭配有助消化的水果，如鳳梨、奇異果、木瓜等，並建議飯後散步，有助於腸胃蠕動與消化。端午節是闔家團圓的重要節日，掌握正確吃粽方式，不僅吃得開心，也能吃得安心又健康。

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