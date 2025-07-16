自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》體壇「火雲邪神」、「猛男國王KING」猝死 醫：職業健美選手屬高危險群

2025/07/16 21:50

有「火雲邪神」美譽的撞球名將張榮麟（40歲）和健美界「猛男國王KING」侯偉豪（46歲）相繼猝死，兩人不到50歲年紀就撒手人間，令體壇痛失英才。（資料照，合成照）

有「火雲邪神」美譽的撞球名將張榮麟（40歲）和健美界「猛男國王KING」侯偉豪（46歲）相繼猝死，兩人不到50歲年紀就撒手人間，令體壇痛失英才。（資料照，合成照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有「火雲邪神」美譽的撞球名將張榮麟（40歲）和健美界網紅「猛男國王KING」侯偉豪（46歲）相繼猝死，兩人不到50歲年紀就撒手人間，令體壇痛失英才。不過，內湖恆新復健科診所院長王思恒指出，單純比較心因性猝死，職業健美選手的風險是業餘選手的14倍以上。

他說，職業健美選手以辛苦訓練、乾淨飲食，來達成極低體脂、極高肌肉量。但研究指出，他們的死亡率卻出乎意料的高。他提出一個令人驚訝的數據，「超過兩萬名IFBB 男性職業健美選手，平均追蹤8年，共121人死亡，其中38%死於心因性猝死，而這些死亡選手的平均年齡僅45歲，多為英年早逝」。

王思恒指出，在不幸過世的職業健美選手，從病理解剖發現，猝死選手的心室肥厚、心臟擴大、心肌纖維化。多數遺體上檢驗出有睪固酮（合成性類固醇）、體能增強藥物的使用紀錄。

他強調，以訓練增加肌肉、增強肌力，有數不清的健康好處，但以藥物來追求極致的增肌減脂，反而讓健身成為了極高風險的運動。令人遺憾的是，藥物在健身族群中使用極為普遍，甚至讓大眾的感官也「向上適應」，以為沒有用藥的人是「沒有訓練痕跡」。這種審美觀的轉變，鼓勵了更多人踏上使用藥物的路。他也再次呼籲，要健身需遠離藥物才是上策。

至於心因性猝死要如何預防，根據「心律不整衛教網」，提出6大行動：

●掌握三高、腰圍數值：提醒民眾應定期測量三高及腰圍，民眾可利用免費成人健檢找出危險因子，40至64歲民眾每3年一次，65 歲以上則每年一次。

●揪團運動，預約健康：適當的身體活動可以提升體能狀況，規律運動更可減少心血管疾病等慢性疾病的急性發作。國民健康署建議「531」原則,每周平均運動5天,每天平均30分鐘,心跳達到每分鐘110次以上,或做到些微喘還能說話的運動強度。

●健康飲食,多蔬果：國民健康局推動「天天5蔬果，5餐飲食聰明吃」希望民眾養成良好飲食習慣，增加纖維的攝取及飽足感；喝白開水取代喝含糖飲料、儘量少吃零食宵夜及甜點，同時三餐正常並且要均衡飲食，以及吃東西時細嚼慢嚥，維持每餐八分飽。

●節制飲酒，絕不過量：依據美國心臟學會對飲酒的建議，男性不宜超過2個酒精當量 （drinks/day），女性不宜超過1個酒精當量，每個酒精當量為15公克，約相當於啤酒360毫升，葡萄酒120~150 毫升，高粱等烈酒30至40毫升。

●成功戒菸，遠離心臟病：吸菸者在戒菸的20分鐘後，血壓會降低，心跳也減慢至正常的頻率；戒菸8小時血中的尼古丁和一氧化碳濃度減半，氧氣濃度回到正常值；戒菸2週至3個月得到心臟病危險性開始下降，肺功能開始改善；戒菸1年後罹患冠狀動脈疾病機率可減少一半。呼籲吸菸者一起來展開戒菸行動，並可善加利用醫療院所提供戒菸服務。

●辨別心臟病發作警訊：一旦出現疑似症狀如胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗、合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀發生，應儘速就醫接受檢查和治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護，再送醫接受治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中