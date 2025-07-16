健康網》體壇「火雲邪神」、「猛男國王KING」猝死 醫：職業健美選手屬高危險群

有「火雲邪神」美譽的撞球名將張榮麟（40歲）和健美界「猛男國王KING」侯偉豪（46歲）相繼猝死，兩人不到50歲年紀就撒手人間，令體壇痛失英才。（資料照，合成照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有「火雲邪神」美譽的撞球名將張榮麟（40歲）和健美界網紅「猛男國王KING」侯偉豪（46歲）相繼猝死，兩人不到50歲年紀就撒手人間，令體壇痛失英才。不過，內湖恆新復健科診所院長王思恒指出，單純比較心因性猝死，職業健美選手的風險是業餘選手的14倍以上。

他說，職業健美選手以辛苦訓練、乾淨飲食，來達成極低體脂、極高肌肉量。但研究指出，他們的死亡率卻出乎意料的高。他提出一個令人驚訝的數據，「超過兩萬名IFBB 男性職業健美選手，平均追蹤8年，共121人死亡，其中38%死於心因性猝死，而這些死亡選手的平均年齡僅45歲，多為英年早逝」。

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王思恒指出，在不幸過世的職業健美選手，從病理解剖發現，猝死選手的心室肥厚、心臟擴大、心肌纖維化。多數遺體上檢驗出有睪固酮（合成性類固醇）、體能增強藥物的使用紀錄。

他強調，以訓練增加肌肉、增強肌力，有數不清的健康好處，但以藥物來追求極致的增肌減脂，反而讓健身成為了極高風險的運動。令人遺憾的是，藥物在健身族群中使用極為普遍，甚至讓大眾的感官也「向上適應」，以為沒有用藥的人是「沒有訓練痕跡」。這種審美觀的轉變，鼓勵了更多人踏上使用藥物的路。他也再次呼籲，要健身需遠離藥物才是上策。

至於心因性猝死要如何預防，根據「心律不整衛教網」，提出6大行動：

●掌握三高、腰圍數值：提醒民眾應定期測量三高及腰圍，民眾可利用免費成人健檢找出危險因子，40至64歲民眾每3年一次，65 歲以上則每年一次。

●揪團運動，預約健康：適當的身體活動可以提升體能狀況，規律運動更可減少心血管疾病等慢性疾病的急性發作。國民健康署建議「531」原則,每周平均運動5天,每天平均30分鐘,心跳達到每分鐘110次以上,或做到些微喘還能說話的運動強度。

●健康飲食,多蔬果：國民健康局推動「天天5蔬果，5餐飲食聰明吃」希望民眾養成良好飲食習慣，增加纖維的攝取及飽足感；喝白開水取代喝含糖飲料、儘量少吃零食宵夜及甜點，同時三餐正常並且要均衡飲食，以及吃東西時細嚼慢嚥，維持每餐八分飽。

●節制飲酒，絕不過量：依據美國心臟學會對飲酒的建議，男性不宜超過2個酒精當量 （drinks/day），女性不宜超過1個酒精當量，每個酒精當量為15公克，約相當於啤酒360毫升，葡萄酒120~150 毫升，高粱等烈酒30至40毫升。

●成功戒菸，遠離心臟病：吸菸者在戒菸的20分鐘後，血壓會降低，心跳也減慢至正常的頻率；戒菸8小時血中的尼古丁和一氧化碳濃度減半，氧氣濃度回到正常值；戒菸2週至3個月得到心臟病危險性開始下降，肺功能開始改善；戒菸1年後罹患冠狀動脈疾病機率可減少一半。呼籲吸菸者一起來展開戒菸行動，並可善加利用醫療院所提供戒菸服務。

●辨別心臟病發作警訊：一旦出現疑似症狀如胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗、合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀發生，應儘速就醫接受檢查和治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護，再送醫接受治療。

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