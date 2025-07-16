運動名醫與台師大女足研究有關？長庚：林瀛洲參與計畫皆符合規範

林瀛洲醫師（右）曾任東京奧運中華代表隊醫療長。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血，網路爆料長庚體系運動醫學總召集人林瀛洲也是相關計畫主持人之一，對此，林口長庚醫院今（16日）表示，此研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目，林瀛洲參與之子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。

網路上流傳該計畫全稱為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台-建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，分為I、II、III計畫，I計畫由台師大體育與運動科學系教授陳忠慶主持，II、III計畫由中央大學認知神經科學研究所教授阮啟弘主持；三個計畫的共同／偕同主持人都是由陳忠慶、阮啟弘、葉士青、林瀛洲輪流擔任。

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林口長庚醫院發出聲明指出，此研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目，林瀛洲參與之子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。

林瀛洲的醫學專長為下背痛、肩頸痛、運動傷害復健、運動及體適能處方，是中華奧林匹克委員會委員，曾任里約奧運、東京奧運、巴黎奧運中華代表隊醫療長，也細心照料台灣羽球好手戴資穎等人傷勢，是守護台灣之光的重要角色。

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