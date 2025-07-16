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健康 > 杏林動態

捐血送烤雞！苗栗市捐血站 吸市民「獻血」

2025/07/16 13:22

捐血送烤雞，苗栗市捐血站吸引市民「獻血」。（民眾提供）

捐血送烤雞，苗栗市捐血站吸引市民「獻血」。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由於目前全國O型和A型血庫存量不足，新竹市捐血中心苗栗市捐血站結合業者，今（16）日上午發起捐血送烤雞1隻活動，除了平時就會固定捐血民眾，也吸引部分民眾前往「獻血」，甚至還出現排隊人流，300份烤雞兌換券也迅速發送完畢。

新竹捐血中心指出，新竹捐血中心負責桃竹苗地區，目前血量仍在7天安全庫存範圍，但之前丹娜絲颱風襲台後，對中南部影響大，目前全國O型和A型血庫存處於偏低狀況，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

苗栗市捐血站祭出的捐血送烤雞活動，也達成目標，吸引人流，300份烤雞兌換券也快速發放給捐血民眾。有民眾說，平常就會捐血，也有民眾透露，因親友「相揪」前往。

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