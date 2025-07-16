健康網》女性心臟衰竭易忽略 停經後風險激增

女性心臟衰竭容易疲憊、失眠、活動力下降、腹脹、腸胃不適等，這些「日常的疲勞感」的症狀出現，女性患者卻比男性更難被正確診斷。

；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性心臟衰竭容易疲憊、失眠、活動力下降、腹脹、腸胃不適等，這些「日常的疲勞感」的症狀出現，女性患者卻比男性更難被正確診斷。新北市亞東醫院特別設立「女性心臟特別門診」，盼提供女性專屬照護。

亞東醫院心臟內科醫師劉芫宏也進一步說明，隨著年齡增長、尤其停經後，女性可能因停經後雌激素減少或妊娠相關疾病，像是產後心肌症、妊娠糖尿病等，增加日後心血管疾病的風險，導致其罹病風險大幅上升。劉芫宏說，臨床研究也顯示，心臟衰竭女性患者在確診後的5年內死亡率高於男性達11%，反映出誤診與診斷延遲的嚴重後果。

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面對心臟衰竭的威脅，亞東醫院心臟血管外科醫師黃日新提出「黃金3原則」，盼藉此幫助高風險族群對自身狀況有所警覺：

1.一年有兩次或兩次以上因心臟衰竭而住院。

2.口服利尿劑6個月內增加一半以上的劑量。

3.對藥物的耐受性下降、治療效果不佳，服藥後仍有症狀出現。

黃日新說，常見心臟衰竭的治療方式以心臟移植與左心室輔助器（Left Ventricular Assist Device, LVAD）為主，雖然臨床中女性心臟移植成功率較高，然而，平均每位患者等待心臟時長約500天，且至今仍有350位患者正在等待心臟移植。然而，急性心臟衰竭的發作是猝不及防的，在等待心臟移植期間，不但需忍受疾病所帶來的不適，更可能因心臟衰竭的發作而反覆進出醫院，對患者、家屬生理和心理都將是一大負擔。

心臟衰竭的治療已有不同選擇，新一代的左心室輔助器（LVAD）體積小，更加適合女性使用，有許多女性患者在接受手術後生活品質大幅改善。研究發現，接受左心室輔助器（LVAD）的男性和女性在生存率、心臟移植發生率、功能狀態或患者報告的生活品質方面並沒有比較低，過去心臟衰竭患者可能因病情嚴重，須隨時擔心自身的心臟功能惡化，現今左心室輔助器（LVAD）有機會為女性患者生活帶來新的希望，目前統計至2024年，已有71例患者使用左心室輔助器（LVAD）來延續生命。

亞東醫院心臟血管外科劉芳君護理師提醒，心臟衰竭就像是不定時炸彈，是死亡風險、時間皆無法準確預測的重大疾病之一，若未密切追蹤或誤解初期症狀，可能錯過黃金治療時機。除了保持良好的生活型態並進行飲食管理外，更要遵循醫囑用藥，如服用藥物後仍出現喘、疲憊、下半身水腫等症狀，則應主動與醫師、護理師討論。

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