台師大女足日被逼抽3次血 醫：恐釀血管硬化

台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕台師大女子足球隊爆出教練強迫配合抽血研究，每天被迫抽血3次，執行抽血者更不是醫事人員，曾單次下針達10次才抽到血，引起外界譁然。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳指出，同一點反覆扎針，恐造成血管脆弱、硬化，甚至於血管瘤，增加瘀青、自發性破裂風險。

民進黨立委范雲近期揭露師大女足隊抽血案，一群學生每到寒暑假期間，每天被強迫抽血3次，且抽血並非由醫事人員執行，曾經單次下針達10次才抽到血，其中一位學生自己計算，她在學期間已經被抽了超過200管的血，若不配合，就會被飆罵、上課被罰站，其他同學還會被要求不能跟她講話。

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柳朋馳指出，遭頻繁抽血最先需要考量的是貧血風險，尤其女生本來就有月經週期，且足球隊的運動員需要長時間處於碰撞頻繁、高張力的比賽，若沒有充足的營養與電解質補充，可能會造成身體傷害。

此外，柳朋馳提到，臨床上遇到高頻率扎針的毒癮患者時，很容易發現患者頻繁下針處的血管有硬化、癒合不良、脆弱且容易瘀青、血管破裂情況，一般而言單點連續下針3到5次就會讓血管變得非常脆弱，而一些臨床上頻繁扎針的個案，甚至會出現類似血管瘤的構造，因血管癒合時異常，容易有自發性破裂。

柳朋馳說，就目前外部訊息來說，不確定學生的實際抽血頻率、持續時間與實際抽血情況，無法得知實際傷害，但就短期來說，頻繁抽血也會造成學生心理壓力提高，且關節處或受傷時勢必會有影響，且若非專業人員執行抽血，可能增加扎針次數，提高局部血管出現問題的風險。

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