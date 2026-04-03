健康網》阿嬤「靜脈曲張」術後復發 醫：2原因常見

心臟外科醫師楊智鈞表示，靜脈曲張不只是「美觀」問題，對長輩是極大的健康隱憂。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕破裂出血不止掛急診！阿嬤靜脈曲張幾年前手術又復發？台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，「醫師，我媽幾年前才做過手術，怎麼又腫起來了？昨晚甚至流血流到掛急診。」看著家屬焦慮的神情，以及阿嬤腿上那道因靜脈瘤破裂而難以癒合的傷口，我不禁想起：許多人以為靜脈曲張只是「美觀」問題，但對長輩而言，這往往是關乎生命尊嚴與生活品質的健康隱憂。

為什麼靜脈曲張會一再復發？楊智鈞表示，腳部的痠、麻、腫、脹，如同內心的煩惱，若只是剪除表面枝葉而不尋求根源，問題終究會再回來。靜脈曲張復發通常源於兩大因素：

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1. 源頭未除： 當初手術可能未精準處理瓣膜逆流的最上游。

2. 血管退化： 隨著年齡增長，其他血管壁也可能隨之鬆弛。

當血管壁薄弱到極限，形成膨大的「靜脈瘤」，一旦內壓過大，便會破裂出血。這對 80 歲的高齡長輩來說，不僅是肉體的折磨，更是心理極大的不安與恐懼。

楊智鈞表示，「仔細的檢查以及精準的一一治療，才能最大限度地避免復發。看到阿嬤原本破裂出血的傷口迅速癒合了，我們也覺得很開心。」我想再過兩個禮拜，等到微創的小紅點都退去之後，阿嬤又可以恢復一雙平整的美腿。

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