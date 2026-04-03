健康網》每天靠喝咖啡提神？ 醫揭恐讓身體透支更累

潤生復健科診所院長王竣平指出，喝咖啡後的清醒感，不一定代表身體真的恢復精神，反而可能是在疲勞狀態下被強行拉高，長期下來，恐讓身體更難恢復；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人習慣每天一杯咖啡提神，不論是上班前、會議前，甚至運動前，都靠咖啡讓自己快速進入狀態。不過，潤生復健科診所院長王竣平指出，這種清醒感不一定代表身體真的恢復精神，反而可能是在疲勞狀態下被強行拉高，長期下來，恐讓身體更難恢復。

王竣平於臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，研究顯示，咖啡能增加血液循環，讓更多血流進入大腦，並刺激中樞神經系統。對運動表現、反應速度與注意力，也都有正面影響。但關鍵在於這個「啟動」是用刺激換來的。這種清醒，來自神經系統被往上推。最麻煩的，不是偶爾喝一杯，而是你慢慢忘了，沒有靠它提神時，自己原本是什麼狀態，也會開始以為，這樣的緊繃與疲勞，就是自己的日常。

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王竣平進一步說明，這種提神效果其實本質上來自刺激，而非真正補充體力。當身體原本已處於疲勞或壓力狀態時，咖啡因會將神經系統推向更高活性，可能讓肌肉張力上升、呼吸變淺，甚至出現肩頸緊繃、放鬆困難等情況。長期下來，容易讓人忽略身體疲勞訊號，形成「越累越需要咖啡」的惡性循環。

此外，王竣平指出，咖啡因也可能影響睡眠品質。即使能入睡，仍可能干擾深層睡眠與身體修復，導致隔天更容易疲憊，進而增加對咖啡的依賴。提醒若喝咖啡後出現心悸、焦躁或疲勞加重等情況，建議改喝茶類，如抹茶、綠茶、白茶、烏龍茶或南非國寶茶（Rooibos），同樣含有抗氧化物，也有提神效果，但咖啡因通常比咖啡低，刺激相對溫和，身體也比較有空間調整。

王竣平提醒，如果你的精神穩定、睡眠良好，一杯品質好的咖啡，確實可以成為日常的一部分，但若已在疲勞邊緣，提醒喝下一杯咖啡時，可能只是把身體的負擔延後。

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