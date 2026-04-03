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健康網》吃1份潤餅等同兩碗飯 醫曝熱量地雷：別被蔬菜騙

2026/04/03 15:32

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，一捲潤餅熱量高達500大卡，若再添加花生粉、糖粉，熱量甚至等於兩碗白飯，血糖飆升恐傷肝。（資料照）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，一捲潤餅熱量高達500大卡，若再添加花生粉、糖粉，熱量甚至等於兩碗白飯，血糖飆升恐傷肝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕清明即將到來，潤餅也是許多人必吃的應景食物，尤其內餡包著滿滿蔬菜、豆乾絲，感覺清爽健康無負擔，但其實暗藏高熱量。對此，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，一捲潤餅熱量高達500大卡，若再添加花生粉、糖粉，熱量甚至等於兩碗白飯。尤其食材中的麵皮、花生粉等3大地雷，不僅容易讓血糖飆升，也會讓肝臟增加負擔，建議掌握「一減、一換、一加」的原則，有助吃得健康又安心。

肝膽胃腸醫師卓韋儒於臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文指出，很多人認為潤餅裡有著滿滿高麗菜、豆芽菜、豆乾絲，蔬菜多又清爽，但其實一捲潤餅熱量高達500大卡，如果再加上花生粉、糖粉，熱量直接等於兩碗白飯，一餐嗑掉兩捲，熱量就破千，不僅影響體重，也會造成腸胃、肝臟負擔。

隱形熱量3地雷：血糖飆恐傷肝

卓韋儒表示，潤餅成為隱形熱量炸彈的原因，主要包括以下3點：

澱粉過量：潤餅皮本身就是精緻澱粉，南部做法常加碼放入油麵，對腸胃來說，這一捲的澱粉量，往往比一碗白飯還扎實。

隱藏的肝臟殺手：花生粉是潤餅的靈魂配料，存放不當的花生製品，極可能有黃麴毒素污染風險。尤其本身有肝炎、脂肪肝、或肝功能異常者，花生粉一定要少量添加，並選擇來源透明的產品。

腸胃壓力組合：蛋酥、 紅糟肉、糖粉等油炸配料本身就難消化，再加上糖粉提味，恐讓血糖飆升。這也就是為什麼很多人吃完潤餅後，常會覺得胃脹氣、極度口渴、晚上睡不好。

「一減、一換、一加」聰明吃

卓韋儒建議，潤餅不是不能吃，只要牢記以下 「一減、一換、一加」保胃替換公式，也能聰明安心享美食：

一減：花生糖粉減半，留有香氣即可。糖分少一點，減輕肝臟負擔與血糖波動，身體也輕鬆。

一換：炸物換成滷的、瘦的，如紅糟肉換成雞絲、里肌肉；炸蛋酥換成滷豆乾；熱量立刻少掉100-150大卡。

一加：蔬菜可以加倍，高麗菜、豆芽菜儘管包，但水分一定要瀝乾，否則餅皮泡濕了，常會再用第二張皮來救場，無形中增加澱粉攝取。

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