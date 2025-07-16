北市聯醫深入離島醫療！攜AI心電圖追蹤居民心血管健康

林森中醫昆明院區心臟內科江碩儒副院長利用AI心電圖至北竿為民眾診療。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院近日派遣專業醫護團隊前往連江縣北竿鄉，為先前心電圖篩檢結果異常的居民，進行AI心電圖檢測，透過人工智慧輔助判讀，分析個人心臟年齡與功能指標，預測近期是否有急性心血管事件的風險，結果顯示其中6位居民具中高風險心血管疾病潛勢，均為三高或心臟功能不全個案，後續將由個案管理師持續追蹤與轉介治療。

北市聯醫指出，今年起台北市立聯合醫院承接北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案計畫」，結合家戶訪查與AIOT（智慧聯網）心電圖設備進行在地健康篩檢，共發現23位居民具心電圖異常情形。

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本次由林森中醫昆明院區心臟內科江碩儒副院長率隊進駐北竿，進行AI輔助分析與臨床評估，結果顯示其中6位居民具中高風險心血管疾病潛勢，均為三高或心臟功能不全個案，後續將由個案管理師持續追蹤與轉介治療。

江碩儒指出，心血管疾病為常見且可能急性致命的病症，導入AI技術進行初步大規模篩檢，可有效提升風險辨識效率，協助居民提早發現潛在病變並即時處置，除心血管防治外，北竿地區因氣候與地理因素，居民長期暴露於強烈紫外線下，皮膚癌風險相對提高。

北市聯醫同步為134位65歲以上長者提供皮膚癌篩檢服務，初步發現32位疑似異常個案，和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，許多長者缺乏防曬習慣，且容易忽略皮膚色斑變化，此次篩檢有助於早期發現病灶，透過切片檢查即時診斷，提升皮膚癌治癒率。

北市聯醫同步為134位65歲以上長者提供皮膚癌篩檢服務，初步發現32位疑似異常個案。（北市聯醫提供）

北市聯醫透過AI心電圖檢測心北竿居民心血管健康。（北市聯醫提供）

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