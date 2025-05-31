新冠驟升 部立桃園醫院6月2日「新冠特別門診」上路

近期新冠疫情上升，部立桃園醫院啟動特別門診。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，目前桃園市政府衛生局正盤整各方資源；其中新冠JN.1疫苗及口服抗病毒藥物充足外，部立桃園醫院將於6月2號啟動新冠病毒特別門診，其餘醫院已陸續整備，衛生局視疫情流行狀況及醫院量能開診，衛生局也於網站建置新冠疫情專區，供民眾查詢販售家用快篩之藥局及就醫相關訊息供民眾查詢。

副局長余依靜表示，盤點相關N95口罩、防護衣、酒精等等物資足夠，後續將持續監控門急診就診人次，並透過電台利用國、台、客語及新聞稿提醒民眾尚未接種JN.1疫苗者請至13區衛生所接種。

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衛生福利部桃園醫院從6月2日（星期一）開始啟動「新冠病毒特別門診」，門診採滾動式檢討，每天都有1到3位醫師感染科、家醫科、耳鼻喉科、胸腔内科醫師提供特別門診，凡出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐疑似症狀之18歲以上成年人，都可現場掛此特別門診。看診地點，綜合內科至內科五診看診；耳鼻喉、家醫科則至各診區看診。

新冠疫情又起，目前桃園市僅部立桃園醫院從6月2日起提供特別門診。（部桃提供）

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