自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠驟升 部立桃園醫院6月2日「新冠特別門診」上路

2025/05/31 14:45

近期新冠疫情上升，部立桃園醫院啟動特別門診。示意圖。（圖取自shutterstock）

近期新冠疫情上升，部立桃園醫院啟動特別門診。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，目前桃園市政府衛生局正盤整各方資源；其中新冠JN.1疫苗及口服抗病毒藥物充足外，部立桃園醫院將於6月2號啟動新冠病毒特別門診，其餘醫院已陸續整備，衛生局視疫情流行狀況及醫院量能開診，衛生局也於網站建置新冠疫情專區，供民眾查詢販售家用快篩之藥局及就醫相關訊息供民眾查詢。

副局長余依靜表示，盤點相關N95口罩、防護衣、酒精等等物資足夠，後續將持續監控門急診就診人次，並透過電台利用國、台、客語及新聞稿提醒民眾尚未接種JN.1疫苗者請至13區衛生所接種。

衛生福利部桃園醫院從6月2日（星期一）開始啟動「新冠病毒特別門診」，門診採滾動式檢討，每天都有1到3位醫師感染科、家醫科、耳鼻喉科、胸腔内科醫師提供特別門診，凡出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐疑似症狀之18歲以上成年人，都可現場掛此特別門診。看診地點，綜合內科至內科五診看診；耳鼻喉、家醫科則至各診區看診。

新冠疫情又起，目前桃園市僅部立桃園醫院從6月2日起提供特別門診。（部桃提供）

新冠疫情又起，目前桃園市僅部立桃園醫院從6月2日起提供特別門診。（部桃提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中