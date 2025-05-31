自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》確診了要掛急診嗎？醫：問自己「這關鍵問題」

2025/05/31 19:31

要不要掛急診？急診科醫師呼籲問自己是否屬於這一群。（圖取自freepik）

要不要掛急診？急診科醫師呼籲問自己是否屬於這一群。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》端節過後疫情恐升溫 全台新冠特別門診一次看（不斷更新）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情急升，不少人開始憂心自己是否感染，特別是聽到家人或室友開始咳嗽，便開始憂心是否該到醫院就醫。對此急診醫師提供多項實用建議，幫助大眾判斷是否需要快篩與就醫。

急診科醫師在粉專「超級白急診醫師」說明，若你感到喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，先問自己：「是否需要抗病毒藥物？」。醫師提醒，若非高風險族群，感染新冠的治療方式與一般感冒相同。

醫師說明，高風險族群為：65歲以上年長者、氣喘、慢性肺病、肺結核；有癌症與免疫功能異常者；有糖尿病、慢性肝病或腎病以及心血管疾病（高血壓以外）；長期臥床、失能、失智與精神疾病；孕婦與BMI大於30者。若非高風險族群或有併發症，醫師只會開較貴的感冒藥，不會打點滴。

但醫師強調，若有下列警示症狀則需立即就醫。

●意識不清：高燒、頭暈不是意識不清，可先退燒。

●胸悶喘：退燒後持續胸悶、喘。

●血氧小於94：也可檢查手指、嘴唇有無發紺。

●尿量變少：兒童須觀察尿量、進食狀況、活動力、是否有持續嘔吐、抽搐等症狀。

最後急診科醫師總結，多數人不必使用急診資源，在家休息待症狀緩解即可。然真正需要快篩與抗病毒藥物者，是高風險族群，最後呼籲大眾把急診留給需要的人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中