健康網》確診了要掛急診嗎？醫：問自己「這關鍵問題」

要不要掛急診？急診科醫師呼籲問自己是否屬於這一群。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情急升，不少人開始憂心自己是否感染，特別是聽到家人或室友開始咳嗽，便開始憂心是否該到醫院就醫。對此急診醫師提供多項實用建議，幫助大眾判斷是否需要快篩與就醫。

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急診科醫師在粉專「超級白急診醫師」說明，若你感到喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，先問自己：「是否需要抗病毒藥物？」。醫師提醒，若非高風險族群，感染新冠的治療方式與一般感冒相同。

醫師說明，高風險族群為：65歲以上年長者、氣喘、慢性肺病、肺結核；有癌症與免疫功能異常者；有糖尿病、慢性肝病或腎病以及心血管疾病（高血壓以外）；長期臥床、失能、失智與精神疾病；孕婦與BMI大於30者。若非高風險族群或有併發症，醫師只會開較貴的感冒藥，不會打點滴。

但醫師強調，若有下列警示症狀則需立即就醫。

●意識不清：高燒、頭暈不是意識不清，可先退燒。

●胸悶喘：退燒後持續胸悶、喘。

●血氧小於94：也可檢查手指、嘴唇有無發紺。

●尿量變少：兒童須觀察尿量、進食狀況、活動力、是否有持續嘔吐、抽搐等症狀。

最後急診科醫師總結，多數人不必使用急診資源，在家休息待症狀緩解即可。然真正需要快篩與抗病毒藥物者，是高風險族群，最後呼籲大眾把急診留給需要的人。

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