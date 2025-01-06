自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

催打流感、新冠疫苗 台中陸續開小型疫苗快打站

2025/01/06 18:31

流感疫苗自1月1日已開放全民開打，衛生局再次開辦小型疫苗快打站。（衛生局提供）

流感疫苗自1月1日已開放全民開打，衛生局再次開辦小型疫苗快打站。（衛生局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疾病管制署將自元月1日起開放流感疫苗全民開打，另也將提供Novavax JN.1疫苗，台中市衛生所1月份陸續再次開辦小型疫苗快打站，1月9日上午於北屯區軍功衛生所自辦疫苗快打站、1月11日上午分別於十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂自辦疫苗快打站、1月13日上午於中西區衛生所自辦疫苗快打站。

另台中市文心森林公園疫苗接種站在今年1月26日前每週六下午1時至5時、每週日上午8時至12時提供接種服務。各區衛生所即日起陸續依規劃提供假日、夜間門診，提供接種服務，民眾可先詢問衛生所開診時間前往接種。

衛生局長曾梓展表示，為提供便利接種服務，10月1日流感及新冠肺炎疫苗開打，台中市各區衛生所積極與轄區里鄰長合作，陸續於社區自辦小型疫苗快打站，透過里鄰長協助發放疫苗接種通知單，通知長者至住家鄰近快打站接受疫苗接種服務，而今年元旦起開始全民施打，衛生局1月份陸續再次開辦小型疫苗快打站。

衛生局表示。1月9日上午8:30-11:00於北屯區軍功衛生所自辦疫苗快打站、1月11日上午8:30-11:00分別於十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂自辦疫苗快打站、1月13日上午8:30-11:00於中西區衛生所自辦疫苗快打站，衛生局呼籲家中長輩如收到里鄰長發放的疫苗通知單，請依時間踴躍前往接種。

衛生局並表示，依據疾病管制署資料，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，因疫苗數量有限，將優先提供不適合接種mRNA疫苗且尚未接種Moderna JN.1疫苗之12歲以上民眾接種，降低重症及死亡發生風險，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中