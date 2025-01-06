催打流感、新冠疫苗 台中陸續開小型疫苗快打站

流感疫苗自1月1日已開放全民開打，衛生局再次開辦小型疫苗快打站。（衛生局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疾病管制署將自元月1日起開放流感疫苗全民開打，另也將提供Novavax JN.1疫苗，台中市衛生所1月份陸續再次開辦小型疫苗快打站，1月9日上午於北屯區軍功衛生所自辦疫苗快打站、1月11日上午分別於十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂自辦疫苗快打站、1月13日上午於中西區衛生所自辦疫苗快打站。

另台中市文心森林公園疫苗接種站在今年1月26日前每週六下午1時至5時、每週日上午8時至12時提供接種服務。各區衛生所即日起陸續依規劃提供假日、夜間門診，提供接種服務，民眾可先詢問衛生所開診時間前往接種。

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衛生局長曾梓展表示，為提供便利接種服務，10月1日流感及新冠肺炎疫苗開打，台中市各區衛生所積極與轄區里鄰長合作，陸續於社區自辦小型疫苗快打站，透過里鄰長協助發放疫苗接種通知單，通知長者至住家鄰近快打站接受疫苗接種服務，而今年元旦起開始全民施打，衛生局1月份陸續再次開辦小型疫苗快打站。

衛生局表示。1月9日上午8:30-11:00於北屯區軍功衛生所自辦疫苗快打站、1月11日上午8:30-11:00分別於十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂自辦疫苗快打站、1月13日上午8:30-11:00於中西區衛生所自辦疫苗快打站，衛生局呼籲家中長輩如收到里鄰長發放的疫苗通知單，請依時間踴躍前往接種。

衛生局並表示，依據疾病管制署資料，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，因疫苗數量有限，將優先提供不適合接種mRNA疫苗且尚未接種Moderna JN.1疫苗之12歲以上民眾接種，降低重症及死亡發生風險，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。

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