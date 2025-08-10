健康網》吃紅糟肉可降膽固醇？ 醫：「這款」萃取物才有效

科博特診所院長劉博仁分享，求診患者曾以為吃紅糟肉可降膽固醇，其實紅糟肉使用的紅糟活性低，且成品高油高脂，成分完全不同於醫學使用的降膽固醇「紅麴萃取物」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膽固醇過高是許多人常見健康問題之一，除運動外，不少人也尋求飲食解決。科博特診所院長劉博仁分享，1位5旬男患者曾因膽固醇過高服藥不適，且以為吃紅糟肉可降膽固醇。事實上，紅糟肉中的紅糟，與醫學中使用的「紅麴萃取物」大不同。求診後，該患者經使用「紅麴萃取物」調理半年，檢驗膽固醇相關數值後，結果令人滿意。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，該患者因為膽固醇過高，曾經服用降膽固醇藥物（Statin類），但出現常見副作用肌肉痠痛與疲倦，甚至影響日常生活與運動習慣。求診後，建議嘗試改用「紅麴萃取物」，經半年調理，成果令人滿意：總膽固醇降至190mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）也降到101mg/dL。

請繼續往下閱讀...

紅糟肉所用紅糟僅含微量活性

劉博仁並說，該患者曾以為吃紅糟肉也可降膽固醇，但其實，紅糟肉中的「紅糟」與醫學中使用的「紅麴萃取物」並不同。紅糟肉裡所用的紅糟，是製作米酒後剩下的酒糟，僅含微量紅麴活性成分，幾乎無法發揮降膽固醇的功能。更重要的是，紅糟肉多半是用高脂肪的五花肉，加工時還會加入油炸與調味，飽和脂肪含量高，反而可能讓膽固醇上升。

至於什麼是「紅麴萃取物」？劉博仁進一步解釋，它是以紅麴菌（Monascus purpureus）發酵糯米而成的發酵產品，經萃取後，標準化出有效成分「莫納可林K（Monacolin K）」，其化學結構與降膽固醇藥物Lovastatin幾乎相同，因此能夠天然抑制肝臟製造膽固醇的酵素（HMG-CoA reductase），達到降低總膽固醇與LDL-C的效果。

研究：紅麴萃取物降膽固醇、副作用低

此外，劉博仁指出，根據2024年發表於國際期刊上的一篇系統性回顧與統合分析，紅麴萃取物的效果已獲科學證實，平均可降低總膽固醇約37.4mg/dL、LDL-C約35.8mg/dL，且整體副作用發生率低，與安慰劑相當。

不過，劉博仁最後仍強調，即便是天然來源，也不能掉以輕心。紅麴萃取物的「莫納可林K」仍需經由肝臟代謝，若劑量過高或個人體質敏感，仍可能引起肝功能異常、肌肉痠痛等問題。因此，建議服用期間應定期監測肝功能與肌酸酶（CK）指數。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法