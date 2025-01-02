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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》走路=延壽！ 醫建議：老年人每日應走「這步數」

2025/01/02 15:44

醫師建議，老年人每日最佳步行數為6000-8000步；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，老年人每日最佳步行數為6000-8000步；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕要活就要動，走路也是很好的運動！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發影片分享，走路就是延年益壽的好運動，他更分享，老年人的每日最佳步數為6000-8000步。

王思恒表示，根據15篇科學研究成果顯示，走路走越多，死亡率越低。老年人每日最佳步數為6000-8000步；年輕人每日最佳步數則為8000-10000步。以死亡率來說，走得多或少是最重要的，走得快或慢則沒有什麼影響。

另外，王思恒也曾引述《英國運動醫學期刊》的研究，分析來自2003-2006年間在髖部佩戴活動追蹤器的40歲以上成年人，並以國家健康數據推算其壽命增減。研究指出，若所有人都能將活動量增加至像人口中前25%的人一樣活躍，平均壽命則可增加5.3年，這相當於把美國人的平均壽命拉高至83歲。

該研究也發現，將人們的活動量切分成4等份，從最高到最少活動量相當於每天走路160、105、78、49分鐘；活動量最少的族群，每天走路1小時可增加壽命達6.3小時；完全不運動的人每天多走111分鐘，壽命甚至可延長多達11年。

此外，走路除了延壽，還有其他好處。王思恒引述另一篇研究表示，日行5000步以上可增加脂肪代謝，日行萬步則能降低飯後血脂肪。所以，他也呼籲民眾，要活就要動，即使像走路這樣的輕度活動，都能促進身體健康。

醫師表示，日行萬步也能降低飯後血脂肪，促進身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，日行萬步也能降低飯後血脂肪，促進身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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