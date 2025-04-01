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謠言終結站》每天未必8杯水、感冒可以喝冰水 破解常見健康迷思

2025/04/01 19:50

醫師指出，水的攝取量因人而異，並沒有固定的「8杯水」標準；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，水的攝取量因人而異，並沒有固定的「8杯水」標準；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都有聽過「每天要喝8杯水才會健康」、「感冒時不能喝冰水」、「多吃胡蘿蔔能讓視力變好」等看起來很真的健康傳言，但其實「都是迷思」。南投基督教醫院在臉書發文指出，水的攝取量是「因人而異」，沒有一定標準；感冒是病毒引起，跟喝冰水沒有直接關係；胡蘿蔔雖然含有β-胡蘿蔔素，能轉化為維生素A，對視力有幫助，但它不會讓視力變得更好。

每天至少要喝8杯水？

醫師指出，水的攝取量因人而異，並沒有固定的「8杯水」標準。身體會透過口渴機制提醒你補充水分，食物（如水果、湯品）也會提供水分。

國健署則指出，國小學童至少飲用1500毫升的水，成人則建議飲用1440-1920毫升（240毫升／6-8杯）的水，分次小口慢慢喝，並隨著當日安排的活動行程、環境而適度調整。想知道是否有喝夠水，可以從尿液顏色來判斷。透明無色代表體內水分可能過多；透明黃色表示體內水分充足；黃色、烏龍茶色都需要補充水分；如出現濃茶色，可能1-2天完全沒有水分攝取，建議尋求醫療協助。

蛋黃膽固醇高不能吃太多？

研究發現，適量食用蛋黃對大部分人來說並不會顯著提高血液中的壞膽固醇。健康飲食應該關注整體飲食模式，而非只針對單一食物。

感冒時不能喝冰水？

醫師指出，感冒是由病毒引起的，和喝冰水沒有直接關係。只要不會讓你不舒服，適量喝冰水是沒問題的。

低脂食物一定比較健康？

醫師說明，許多「低脂」食品其實含有更多糖分或添加物來補充風味，反而可能不健康。選擇食物時要注意整體營養成分，而不只是「低脂」標籤。

胡蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，但它不會讓視力變得更好，尤其無法治療近視或其他視力問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

胡蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，但它不會讓視力變得更好，尤其無法治療近視或其他視力問題；圖為示意圖。（圖取自freepik）

多吃胡蘿蔔能讓視力變好？

醫師表示，胡蘿蔔含有β-胡蘿蔔素，能轉化為維生素A，對視力有幫助，但它不會讓視力變得更好，尤其無法治療近視或其他視力問題。

據《每日郵報》報導，英國驗光師學院理事會成員莎米娜·阿西夫（音譯，Shamina Asif）指出，胡蘿蔔對眼睛的益處的謠言始於第二次世界大戰，當時英國政府針對戰時胡蘿蔔供過於求的胡蘿蔔，對民眾宣稱「英國空軍優秀的夜間飛行能力來自於食用胡蘿蔔」。事實上，如果人們想要維護視力健康，應該要多吃綠色蔬菜，如菠菜和羽衣甘藍，它們含有葉黃素和玉米黃素，有助於預防老年性黃斑部病變。

感冒時應該多吃維生素C

醫師指出，維生素C對於預防感冒的效果有限，適量攝取可以提升免疫力，但感冒後大量補充並不會讓你更快痊癒。

據國健署的建議，成年人每天維生素C建議攝取量為100mg，南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，維生素C可以促進傷口癒合、燒傷復原及增加免疫功能，當民眾平時維持正常免疫功能，可防止病毒入侵身體。如購買維生素C營養食品則要留意劑量，過量恐有增加結石等風險。

醫師指出，維生素C對於預防感冒的效果有限，適量攝取可以提升免疫力，但感冒後大量補充並不會讓你更快痊癒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，維生素C對於預防感冒的效果有限，適量攝取可以提升免疫力，但感冒後大量補充並不會讓你更快痊癒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

運動後肌肉痠痛代表運動有效

醫師說明，肌肉痠痛是因為肌肉纖維受到微小損傷，並不代表運動效果更好。適量運動，並搭配休息與伸展，才能真正增強肌肉。

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