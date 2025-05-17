研究：男性死於「心碎症候群」機率 女性2倍以上

美國一份研究顯示，儘管「心碎症候群」好發於女性，但男性患者死亡率更高。示意圖。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美國心臟協會雜誌」（JAHA）近日發表的新研究指出，在經歷親人去世或離婚等創傷性事件後，有些人可能會出現胸痛和呼吸急促的症狀，即俗稱的「心碎症候群」（broken heart syndrome），而男性死於該疾病的機率是女性的2倍多。

《美國國家廣播公司》（NBC）及《國會山莊報》（The Hill）報導，心碎症候群的正式名稱為「章魚壺心肌病變」（takotsubo cardiomyopathy），是一種由身體或情緒壓力引起的心臟疾病，會導致人體釋放出腎上腺素等壓力荷爾蒙，阻止心臟正常收縮，症狀類似心臟病，包括突然胸痛和呼吸急促。心碎症候群的大多數患者出現症狀後很快就會康復，但少數患者會出現心臟衰竭。

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該研究分析2016年至2020年期間因心碎症候群住院的20萬名美國成年人的數據發現，儘管這種疾病在女性中更為常見，但其中約有11％的男性死於該疾病，女性的比例則約5％。

報告指出，男性和女性之間的差異可能與引發他們病情的因素有關。對於男性來說，心碎症候群通常是由身體壓力引起，例如手術或中風。對女性來說，這種壓力通常是情感方面，例如失去工作或失去親人。

研究主要作者、亞利桑那大學薩弗心臟中心莫瓦希德（Mohammad Movahed）表示，男性從心碎症候群中恢復可能也更加困難，因為他們往往缺乏社會支持來幫助他們應對壓力，「如果你有這種壓力觸發因素，而壓力沒有消失，那麼它可能會繼續損害心臟，或至少會降低康復的機會」。

心臟科醫生建議，當人們出現症狀時，最好的方法是不要將其視為壓力而忽視，並在出現症狀時就醫。

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