健康網》咖啡加「1物」更勝防彈咖啡！ 醫：護腎、提神升級

醫師表示，每天飲用喝1-2杯橄欖油咖啡，護健康；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於許多人而言，咖啡不僅是飲品，更是每日不可或缺、提振精神的儀式之一。洪永祥診所院長洪永祥分享1款咖啡—橄欖油咖啡，相對於用椰子油及咖啡製成的防彈咖啡，其更有助於心血管健康，護腎、提神也更升級，建議打算飲用的人，每天喝1-2杯即可，並優先選擇熱飲，以免拉肚子。

橄欖油富營養 黑咖啡助代謝護腎

洪永祥在粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文說明，橄欖油是地中海飲食的核心成分，被廣泛認為是最健康食用油之一，尤其特級冷壓初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil, EVOO）未經精煉的純淨特性，保留橄欖果實豐富的生物活性成分，如單元不飽和脂肪酸、多酚、維生素E及其他抗氧化劑，有益於健康。

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洪永祥指出，黑咖啡富含天然抗氧化物如綠原酸、多酚與咖啡因，具抗氧化、抗發炎、促進代謝的作用。近年多項研究指出，適量飲用黑咖啡（每日1至2杯）可降低慢性腎臟病風險，改善腎臟血流，並穩定血糖與血壓，間接減輕腎臟負擔。不只如此，其利尿作用有助代謝廢物，避免毒素累積，整體而言，適量黑咖啡是對腎臟具有保護潛力的天然飲品之一。

防彈咖啡助減重 但椰子油卻不利心血管

一說到咖啡配油品，最廣為人知的便是「防彈咖啡」；對此，洪永祥表示，防彈咖啡就是把椰子油和熱咖啡攪拌製成的，確實具有提神、減重、增加代謝的好處，但因為椰子油富含飽和脂肪，容易造成高血脂與血管發炎的副作用，養身不成反倒增加心血管疾病、脂肪肝與腎衰竭的風險，加上許多糖尿病與慢性病患代謝與腎功能異常，往往有酮酸中毒的風險，需經醫師專業評估，不建議大家自行嘗試。

醫師說明，防彈咖啡是將椰子油和熱咖啡攪拌製成；示意圖。（資料照）



橄欖油咖啡1天1-2杯 熱飲尤佳

洪永祥分享，若能將飽和油脂的椰子油換成健康的單元不飽和脂肪酸—特級冷壓初榨橄欖油，更適用於糖尿病、心臟病、腎臟病，糖心腎疾病的慢性病患。尤其許多人發現，將橄欖油加咖啡提神效果更強了，橄欖油咖啡把水溶性咖啡健康成分，包覆在脂肪顆粒中變為脂溶性，更有效地維持咖啡血中與標的器官的濃度，因此更勝一般喝咖啡的提神效果。

如何自製橄欖油咖啡？洪永祥說，由於EVOO是油性、黑咖啡是水性，2者自然狀態下會分離、口感也可能不佳，製作時，可準備熱黑咖啡240毫升加上EVOO 1湯匙，約為10–15毫升，透過迷你電動奶泡機、果汁機或手搖保溫杯融合飲用。

洪永祥建議，雖然EVOO較貴，但它保留最多多酚、天然抗氧化物，因此建議一定要選擇EVOO，優先選擇熱飲，並於每天早餐餐後或早餐時飲用喝1-2杯即可，有助於油脂乳化、好入口，也不容易有拉肚子問題。此外，特別提醒，若有喝咖啡心悸、腸躁症、極容易腹瀉或對咖啡及橄欖油過敏者，不建議飲用；膽囊切除者，可先用小杯劑量50毫升試看看，若沒有腹痛、腹瀉，再慢慢增加。

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