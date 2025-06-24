肝囊腫二度感染險喪命 老翁腹痛竟是膽結石惹禍

▲張智翔醫師提醒，若已知有膽結石者，應與醫師討論是否需進一步處理，在特定情況下有可能成為重大病變的起點。（萬芳醫院提供）

記者劉詠韻／台北報導

北市1名患有高血壓與糖尿病的7旬翁，近日因右上腹劇痛、高燒送醫，原被診斷為急性膽囊炎，治療後返家休養；未料1個月後病情急轉直下，再度出現腹痛、黃疸、深色尿液及高燒等症狀。經診斷是膽結石阻塞膽管，導致肝囊腫遭細菌二度感染形成「肝膿瘍」，差點引發敗血症。

導致「肝膿瘍」 差點敗血症

台北市立萬芳醫院消化內科主任張智翔表示，該名患者1個月前曾因急性膽囊炎住院，當時發現黃疸並懷疑有膽管阻塞，曾建議及早處理結石，但患者與家屬考量體力狀況虛弱，選擇保守治療，未料病情復發且更加嚴重。

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張智翔指出，患者出現皮膚與眼白發黃、深色尿液、高燒與畏寒症狀，並伴隨嗜睡，顯示細菌已進入血液循環，可能引發敗血性腦病變，所幸接受內視鏡取石及膿腫抽吸治療後，病情逐漸穩定。

張智翔進一步說明，當膽結石阻塞膽管時，膽汁無法排出，細菌可能從腸道逆行至肝臟，若肝內原有良性囊腫，容易成為細菌滋生的溫床，形成感染性肝膿瘍。雖肝囊腫在臨床上常見，多數屬良性，但此類因感染導致的併發症較為罕見，尤其高齡或慢性病患者若未及時治療，恐快速惡化成敗血症。

根據統計，膽結石可發生於任何年齡層，肥胖、女性、年逾40歲及有生育經驗者為高危險族群。張智翔提醒，膽結石常因膽汁濃縮或流動不良所致，若石頭卡在膽囊出口或膽管中，可能引發膽囊炎、膽管炎，甚至導致肝臟感染與敗血症。

避免高油脂飲食 定期健檢

張智翔建議，若無症狀可定期觀察，但若出現右上腹痛、黃疸、灰白便等警訊，應盡速就醫，必要時考慮膽囊切除手術，以避免重症併發，民眾平時應避免高油脂飲食，定期健檢，有助及早發現與預防膽結石問題。

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