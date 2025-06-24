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避免腎結石復發 炎炎夏日多補水
記者蘇金鳳／台中報導
連日高溫炎熱，中央氣象署指出，本週各地普遍仍有32至35度高溫；醫生提醒在台灣，每9至10人就有1人有結石困擾，主要與體質跟水喝太少有關，好發於30-50歲的成年人，其中男性是女性的2-3倍，提醒民眾記得多喝水，每天至少2000C.C.。
每天至少應攝取2000C.C.開水
台中一名61歲吳姓上班族有腎結石體質，2年內2度腎結石，接受體外震波碎石手術治療，但依舊忘了醫師的話多喝水，今年3月初又復發就醫，雖進行體外震波順利碎石但導致腎血腫，轉診後經醫師利用軟式輸尿管鏡才碎石成功。
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台中醫院泌尿科醫師簡維弘指出，患者因工作性質經常要久坐處理文書工作，卻因為不想喝水後頻繁上廁所，即使最近天氣炎熱，他依舊不想喝水跑廁所，3月初突然右側後腰痠痛到讓他冒冷汗，知道腎結石發作立即請假就醫，到公司附近醫院接受碎石手術。
簡維弘表示，患者不但右腎與輸尿管連接處1.5公分大石未能擊碎排出，腎臟還被震到出血，緊急轉診到台中醫院，注射止血針止血後，追蹤腎血腫已經自行吸收，5月接受軟式輸尿管鏡手術，順利以雷射進入患部碎石後導管取碎石成功。
簡維弘指出，在台灣，每9-10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30-50歲的成年人，其中男性是女性的2-3倍，尤其每年夏天，因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數，更是平時的1倍以上。
臨床上，簡維弘就曾碰過一個人短短5年就因結石就醫，接受過10次以上體外震波、4次輸尿管鏡取石手術案例。
簡維弘提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000C.C.開水，戶外工作或經常流汗者，要流多少汗就要補多少水；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每3到6個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。
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