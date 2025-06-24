健康網》血糖難控？ 營養師揭5大NG習慣 「這時」別喝飲料

營養師說，想要穩定血糖，手搖飲應盡量選擇無糖為主；此外，餐後2小時內記得先別喝飲料，避開血糖高峰，脂肪比較不容易堆積；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人十大死因之一，據國民健康署資料，每年有近萬人因糖尿病死亡，糖尿病及其所引發的併發症，影響國人健康不容小覷。營養師黃品瑄表示，擔心血糖忽高忽低，日常飲食5大NG習慣應避免，包括：愛吃台式高糖麵包、進食先吃高GI主食、加工醬料加好加滿、偏食只吃白飯加肉；尤其提醒手搖飲空腹或餐後馬上喝，容易強碰血糖高峰，造成脂肪堆積。

飲食管控血糖飆升5大招

你的血糖是不是也像坐雲霄飛車容易忽上忽下，覺得好難控制？黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，血糖穩定不是要少吃，而是要會吃，只要掌握以下5個重點，想要穩住血糖其實並不困難：

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●早餐避免空腹吃甜麵包：建議早餐可以選擇高纖小油脂的主食，例如：全麥吐司+蛋。

●喝飲料抓準時間點：餐後2小時內記得先別喝飲料，避開血糖高峰，脂肪就比較不容易堆積。

●吃飯順序有技巧：建議先吃蔬菜，接著吃蛋白質，最後吃澱粉，可讓血糖上升更平穩。

●避開隱形糖與加工陷阱：常見的醬料、湯底、濃縮果汁都是大魔王，建議盡量避免攝取，否則真的會讓血糖破防。

●攝取富含鎂、鋅的好食物：建議日常飲食攝取芝麻、堅果、燕麥、海鮮等食物，均有助於改善胰島素的敏感度。

營養師表示，芝麻、堅果、燕麥、海鮮等食物，富含營養素鎂、鋅，日常攝取均有助於改善胰島素的敏感度；示意圖。（圖取自freepik）

5大NG習慣血糖易破防

黃品瑄說，除了掌握5個控糖重點外，以下5大NG習慣，也是造成血糖忽上忽下的關鍵因子，日常飲食應特別留意避免：

●手搖飲空腹或餐後立刻喝：手搖飲應盡量選擇以無糖為主，並記得避免空腹或飯後馬上喝。

●愛吃台式高糖款麵包：麵包應選擇少油少糖、低加工款，尤其建議避免挑選高糖的台式麵包。

●用餐時先吃高GI澱粉主食：進食時，應牢記以下穩糖正確順序：蔬菜→蛋白質→澱粉，以免血糖飆升。

●加工醬料加好加滿：多留心精緻、隱形糖飲食陷阱，建議應優先選擇無添加食物。

●偏食只吃白飯加肉：建議多吃深綠葉菜、堅果等富含營養素食物。

黃品瑄強調，控糖不只是為了預防糖尿病，更是讓您每天精神穩、情緒穩、體重也跟著穩的一大關鍵。

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