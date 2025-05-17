健康網》新冠升！醫：家庭傳染多 嬰因家人染疫

醫師提醒，疫苗雖無法完全預防感染，但仍能有效降低重症與死亡的風險。示意圖。（圖取自shutterstock）

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健康網》新冠疫情升溫 醫：這些人應每年接種1劑疫苗

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少醫師談到染新冠的人變多，就連台大婦產科醫師施景中也提到愈來愈多孕婦染疫，「恐怕新冠又要流行」。疾管署在13日公布上週新冠門急診就醫人數為9978人次，連續5週上升。醫師提醒，若為高風險族群，應盡快接種疫苗。

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林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，兒科急診室的臨床觀察中，發現有多位嬰幼兒染疫，顯示家庭內傳播的情況明顯，許多小孩都是從照顧者或家人身上感染。

這波新冠小高峰的主要原因是什麼？吳昌騰認為，是由於「人群抗體水平下降」與「變異株自身傳播力增強」所共同導致。隨著多數人感染或接種疫苗後經過一段時間，體內抗體逐漸下降，導致易感人群增多，使病毒得以再次擴散。

另一方面，此次流行的變異株擁有更強的免疫逃脫能力，也讓過往的感染或疫苗所建立的免疫防線失去部分保護力。

同時他強調，「新變異株 NB.1.8.1 是主流」。這一輪疫情的主要病毒株是來自XDV變異株的分支——NB.1.8.1，目前在台灣占比達49.1％，其次為XEC（31%）與LP.8.1（10%）。這些變異株攜帶了刺突蛋白上的Q493E與A435S兩項特徵性突變，使其在感染力與免疫逃脫能力方面皆有所提升。

吳昌騰提出數據：截至2025年5月中旬，NB.1.8.1已在亞洲多地區快速擴散，包括中國大陸、香港、泰國、新加坡及台灣，甚至在美國、加拿大、澳洲與部分歐洲國家也被發現，顯示這一變異株具備明顯的全球擴散潛力。

雖然目前並無證據顯示NB.1.8.1會引發更嚴重的疾病，但它的症狀仍與早期新冠病毒相似，包括咳嗽、發燒、喉嚨痛與全身疲倦。

吳昌騰提出這波疫情的臨床重點：臨床上，第一線醫師仍必須特別關注第一次感染者，因為即使是第一次感染，也仍有重症風險存在。此外，對於免疫功能低下者與高齡合併慢性疾病的患者，更應謹慎評估重症風險，及早介入治療。

吳昌騰表示，對於大多數年輕且健康的患者，目前仍以對症治療為主，例如退燒藥與止咳藥即可緩解症狀。但針對年長者或本身有慢性疾病的高風險族群，一旦感染則可能需要使用抗病毒藥物如「Paxlovid」等，降低轉為重症的可能。

如何面對這波疫情？吳昌騰認為，雖然新變異株的傳染力變強，但我們並非毫無對策。目前疫苗雖無法完全預防感染，但仍能有效降低重症與死亡的風險。接種建議的疫苗與加強劑仍是最基本也是最有效的保護方式。尤其是高風險族群與65歲以上長者。

吳昌騰強調，良好的衛生習慣依然是防疫的基石：

●在人多密閉場所配戴口罩。

●勤洗手。

●生病時盡量避免與他人接觸，特別是嬰幼兒與長者。

●出現症狀時儘速就醫，避免延誤治療時機。

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