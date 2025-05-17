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健康網》孕婦染新冠增 婦科醫：又要大流行
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕國內新冠疫情連5週升溫，不少醫師察覺到此現象並提出示警。有醫師透露就醫的人有近半數是感染新冠，且診間快篩很快就消耗完畢，僅能請病患自己去買快篩來用。台大婦產科醫師施景中也直言「大概又要大流行了吧」。
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台大婦產科醫師施景中在臉書表示，本週2個門診，「都有孕婦們確診COVID-19，只是症狀很輕。大概又要COVID大流行了吧。」也有網友分享，自己可能有得過，當時雖僅有感冒症狀，但隔週卻出現其他症狀。也有不少網友指出自己一直發抖、暈眩。
衛福部疾管署在13日說明，新冠的門急診就診人次頻創新高，連續5週上升，且重症新增34例，死亡新增6例。其中年紀最小者為11月大的男嬰，有哮吼症狀。同時新冠疫苗接種人次也明顯增加，5月15日單日接種人數為2810萬人，近7週以來新高。
疾管署表示，雖新冠病毒多為輕症，然還是有可能發展為中重症。建議6個月以上，尚未接種新冠JN.1疫苗者應盡快接種疫苗。同時已接種1劑且間隔6個月的高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。
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