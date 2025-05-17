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新冠6月恐迎高峰 疫苗打氣增2成

2025/05/17 05:30
新冠6月恐迎高峰 疫苗打氣增2成

▲疾管署提醒，現在新冠疫苗庫存充足，民眾可前往醫療院所接種。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

國內新冠疫情持續升溫，疾管署預估6月將迎來高峰，不少民眾也開始提高警覺，副署長羅一鈞表示，本週短短4天已有超過9千人接種新冠疫苗，較上週同期增加21%，5月15日單日接種人數達2810人，是近7週以來的新高，目前疫苗庫存充足，呼籲民眾在疫情高峰前提升自我免疫防護。

羅一鈞說明，本週5月12日至5月15日新冠接種人數達9092人，較上週7512人增加21%，顯示接種意願正在回溫，目前公費新冠疫苗庫存仍有約318萬劑，供應無虞。

疫苗庫存充足 高風險群應施打

疾管署也呼籲，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。建議滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種；已接種1劑且間隔6個月的高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

「目前打的JN.1疫苗仍有效！」羅一鈞說，世界衛生組織（WHO）最新公布目前施打的JN.1新冠疫苗對現在流行的病毒株仍有足夠的保護力，因為全球主要流行的病毒都是JN.1的變異株，世衛專家小組認為，像JN.1或KP.2這類疫苗株，仍可繼續使用，另外也提到LP.8.1是未來可以考慮的替代疫苗株選項。

羅一鈞也說，接下來美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲醫藥管理局（EMA）將在5月中下旬陸續開會決定新冠疫苗選株建議，疾管署會視結論是否一致，必要時提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論我國秋冬新冠疫苗選株建議。

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