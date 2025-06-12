健康網》體脂過高者請注意 小心「CKM症候群」偷走你的健康

體脂異常或偏高是導致CKM症候群的主要原因；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體脂過高者請注意！近年來，醫學界提出了一個新的概念，那就是CKM症候群，也就是心血管-腎-代謝症候群（Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome），它包含了4個相互關聯的醫療問題，分別是心血管疾病、腎臟疾病、第2型糖尿病和肥胖，而體脂異常或偏高是導致CKM症候群的主要原因。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東指出，「CKM」3個字母分別代表心血管、腎臟和代謝。其中，肥胖和第2型糖尿病屬於代謝性疾病。這4種病症相互影響，往往會同時出現在一個人身上。這是因為人體的各個系統是相互關聯的。當我們消化食物和飲料後，營養物質和能量會通過血液運送到身體的細胞。心臟和血管負責血液循環，而腎臟則過濾血液中的廢物。只要其中一個系統出現問題，就可能影響到其他系統，從而導致 CKM 症候群的發生。

請繼續往下閱讀...

認識CKM症候群 守護心、腎、代謝健康

郭志東表示，CKM 症候群不像一些早已被研究的疾病那樣有大量的歷史數據。然而，令人擔憂的是，每3個美國成年人中就有1人至少有3個心血管－ 腎－代謝症候群的風險因子。在台灣，雖然缺乏特定的大規模統計，但隨著生活方式的西化和人口老化，患有相關疾病的人數也在逐漸增加，CKM症候群的問題不容忽視。

CKM症狀多元 體脂偏高是主因

CKM症候群的症狀可能包括構成該症候群的4種疾病的相關症狀，例如胸痛、呼吸急促、昏厥、腿部、腳部、手部或腳踝腫脹、行走時腿部疼痛、疲倦、食慾改變（食慾不振或食慾增加）、排尿次數增多、皮膚乾燥、睡眠呼吸中止症、痛風等。

體脂異常或偏高是導致CKM症候群的主要原因。這些脂肪組織會釋放一些物質，引起心臟、腎臟和動脈組織的發炎和損傷。發炎會使胰島素的效果降低，還會促進斑塊形成和腎臟損害。

肥胖、腰部周圍的額外體脂肪等是CKM症候群的高風險因子；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

肥胖、三高是高風險因子 嚴重恐危及生命

郭志東提醒，肥胖、腰部周圍的額外體脂肪、高膽固醇、高血壓、腎臟疾病、糖尿病、代謝症候群等，都是CKM症候群的風險因子。而其併發症可能包括心臟衰竭、心律不整、心臟病發作、中風等。這些併發症會嚴重影響生活品質，甚至危及生命。

CKM症候群早期階段，可能只需要做出一些生活方式的改變，例如增加運動習慣；如果處於中期，可能需要服用藥物來控制血壓、膽固醇和血糖。肥胖的人可能需要服用藥物來減少食慾；在更後期，可能需要一些侵入性的治療，如使用支架擴張阻塞的動脈以保持血液流通、心臟手術、血液透析、減重手術等。

運動有助於防範或降低CKM症候群風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫推6方法 降低罹患風險

郭志東建議，可以透過以下方法降低罹患CKM症候群的風險。

●食用健康的食物，保持均衡的飲食，多吃蔬菜水果、全穀物，減少加工食品和高糖、高脂肪食物的攝入。

●獲得足夠的睡眠，每晚7 - 8小時的良好睡眠對於身體的恢復和調節至關重要。

●避免使用菸草產品，吸菸會大大增加心血管疾病和其他健康問題的風險。

●管理血壓、血糖和膽固醇，定期進行檢查，必要時遵循醫師的建議進行治療。

●每天至少30分鐘的中等強度運動，如快走、慢跑、游泳等。

●保持健康的體重，透過合理的飲食和運動，將BMI控制在正常範圍內。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法