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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

懷孕9週痛風找上門 孕婦求助中醫治痛風兼安胎

2025/06/12 16:25

懷孕9週痛風找上門， 新竹市37歲的孕婦求助中醫治療。（記者洪美秀攝）

懷孕9週痛風找上門， 新竹市37歲的孕婦求助中醫治療。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名37歲婦女懷孕9週時，右足大拇趾關節發作紅腫疼痛，因疼痛行走困難，加上有痛風病史，婦產科醫師不建議使用西藥治療，於是求助新竹市中醫師蔡宗璟，透過中藥調理，除減緩痛風不適，也順利安胎，不用擔心痛風藥物影響胎兒成長。

具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟表示，這名孕婦痛風發作之初來看診時，右足大拇趾紅腫熱痛，因懷孕未使用西藥治療，加上怕熱、口乾飲水不解渴、口苦，胃口不佳，排便1至2天一次，脈象滑數、舌苔黃白膩厚，屬濕熱及積滯性體質，經開立處方，以麥芽、萊菔子、神麴消積導滯清濕熱，厚朴、枳實理氣止痛，三稜、莪朮消腫散結，再加入威靈仙去風濕緩解疼痛。

懷孕9週痛風找上門，中醫師蔡宗璟以麥芽、萊菔子、神麴消積導滯清濕熱，厚朴、枳實理氣止痛，三稜、莪朮消腫散結，再加入威靈仙去風濕緩解疼痛。（記者洪美秀攝）

懷孕9週痛風找上門，中醫師蔡宗璟以麥芽、萊菔子、神麴消積導滯清濕熱，厚朴、枳實理氣止痛，三稜、莪朮消腫散結，再加入威靈仙去風濕緩解疼痛。（記者洪美秀攝）

經5天服藥後，孕婦第一次回診時右足大拇趾的疼痛已明顯減輕，但關節處紅腫還未消除，走路因疼痛而較緩慢，在原處方中調整劑量後加入理氣藥陳皮再開立5天中藥給患者服用。第二次回診時患者右足大拇趾已幾乎不會疼痛，關節處的紅腫熱也明顯消除，走路也顯得較輕鬆自在。

蔡宗璟說，痛風急性發作在西醫多會使用秋水仙素或抗發炎藥治療，但在孕婦使用上多少都有風險，所以常用冰敷、多喝水、飲食控制等非藥物治療，但嚴重的發作可能還是無法改善。

而痛風急性發作在傳統中醫診斷屬於濕熱下注，需辨別孕婦體質後開立個人化的中藥處方做處理，由於痛風時常反覆發作，在門診時也常有痛風患者尋求中醫治療以求根治，痛風患者通常屬痰濕體質，常合併高血脂、高血壓、糖尿病、代謝症候群等慢性疾病，醫師會根據痛風患者的痰濕體質開立適合的治療處方，一段時間耐心治療就可治癒，且高血脂、高血壓也能得到治療效果，飲食上則要避免油膩食物、海鮮、肉湯才能有效縮短治癒時間。

新竹市37歲的孕婦求助中醫治痛風兼安胎，中醫師蔡宗璟也透過各種問診及調理，幫孕婦緩解疼痛與不適兼安胎。（記者洪美秀攝）

新竹市37歲的孕婦求助中醫治痛風兼安胎，中醫師蔡宗璟也透過各種問診及調理，幫孕婦緩解疼痛與不適兼安胎。（記者洪美秀攝）

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