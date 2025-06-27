自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每天排便才健康？ 醫：規律性與順暢度是重點

2025/06/27 17:33

醫師說明，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度，只要規律且順暢，就不代表異常或便秘；情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度，只要規律且順暢，就不代表異常或便秘；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人1天排便1-3次，而有些人則是2、3天才排便1次，這些狀況到底正不正常？大腸直腸外科醫師陳威佑說明，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度，只要規律且順暢，就不代表異常或便秘。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文說明，排便的正常範圍是1天3次到1週3次，關鍵並非次數，而是順暢與否，沒有腹痛、不過度用力才是健康的指標。大多數人每天排便1-2次，但有些人因體質關係固定每天3次，這也是正常的。

糞便形狀顏色是指標 注意3警訊

陳威佑說，​除了排便頻率，糞便形狀與顏色也是腸道健康重要指標，健康的糞便通常呈現香蕉狀，質地適中，顏色為黃褐色或深棕色。如果長期排便規律，但突然次數明顯增多或減少，就需要留意，可能是腸道異常徵兆。短期變化（如壓力、飲食影響）通常無需擔心，但若有以下3種排便異常狀況，持續3週以上，特別是伴隨體重下降、腹脹、血便、腹痛，可能是腸躁症、大腸瘜肉，甚至大腸癌的警訊，千萬別忽視。

●排便習慣突然改變：如果你的排便一直規律，但突然從每天1次變成3天1次，或是從3天1次變成每天多次腹瀉，這可能與腸道蠕動異常或腸道阻塞有關。特別是當腸道內有腫瘤或瘜肉時，會影響蠕動，導致排便頻率變異。

●便秘伴隨腹脹、血便、體重下降：長期便秘可能與飲食纖維不足、腸道蠕動變慢有關，但如果便秘同時伴隨腹脹、糞便帶血、體重莫名減輕，就要小心，這可能代表腸道有病變（如腫瘤壓迫腸道），例如大腸癌患者的腸道就可能會因腫瘤阻塞，導致糞便無法順利排出，反而出現腹瀉的症狀。

●長期腹瀉，甚至解不乾淨：長期腹瀉且排便後仍感覺解不乾淨，若持續數週甚至更長時間，可能與腸道感染、腸躁症、發炎性腸道疾病（如克隆氏症、潰瘍性大腸炎）或寄生蟲感染有關。當腸道長時間受到刺激，腸黏膜容易受損，會導致慢性發炎，進而影響腸道正常功能。

陳威佑表示，腸道健康與排便習慣密切相關，當腸道出現病變時，可能影響蠕動功能，導致便秘、腹瀉或排便困難，而這些變化往往不只是單純的腸胃不適，還可能是更嚴重疾病的早期警訊，其中，大腸癌是最需要警惕的疾病之一。許多患者在早期幾乎沒有症狀，但隨著腫瘤增長，會影響腸道功能，導致排便習慣改變。

陳威佑說，大腸癌多發生於50歲以上，最可靠的預防方式就是定期篩檢，糞便潛血檢查是目前最安全且方便的檢測工具。如篩檢結果異常（陽性），則需要進一步接受大腸鏡檢查。如果排便習慣出現異常變化，請盡早就醫，醫師評估最適合的檢查與治療方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中