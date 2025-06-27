健康網》每天排便才健康？ 醫：規律性與順暢度是重點

醫師說明，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度，只要規律且順暢，就不代表異常或便秘；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人1天排便1-3次，而有些人則是2、3天才排便1次，這些狀況到底正不正常？大腸直腸外科醫師陳威佑說明，正常的排便頻率因人而異，重點是規律性與順暢度，只要規律且順暢，就不代表異常或便秘。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文說明，排便的正常範圍是1天3次到1週3次，關鍵並非次數，而是順暢與否，沒有腹痛、不過度用力才是健康的指標。大多數人每天排便1-2次，但有些人因體質關係固定每天3次，這也是正常的。

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糞便形狀顏色是指標 注意3警訊

陳威佑說，​除了排便頻率，糞便形狀與顏色也是腸道健康重要指標，健康的糞便通常呈現香蕉狀，質地適中，顏色為黃褐色或深棕色。如果長期排便規律，但突然次數明顯增多或減少，就需要留意，可能是腸道異常徵兆。短期變化（如壓力、飲食影響）通常無需擔心，但若有以下3種排便異常狀況，持續3週以上，特別是伴隨體重下降、腹脹、血便、腹痛，可能是腸躁症、大腸瘜肉，甚至大腸癌的警訊，千萬別忽視。

●排便習慣突然改變：如果你的排便一直規律，但突然從每天1次變成3天1次，或是從3天1次變成每天多次腹瀉，這可能與腸道蠕動異常或腸道阻塞有關。特別是當腸道內有腫瘤或瘜肉時，會影響蠕動，導致排便頻率變異。

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●便秘伴隨腹脹、血便、體重下降：長期便秘可能與飲食纖維不足、腸道蠕動變慢有關，但如果便秘同時伴隨腹脹、糞便帶血、體重莫名減輕，就要小心，這可能代表腸道有病變（如腫瘤壓迫腸道），例如大腸癌患者的腸道就可能會因腫瘤阻塞，導致糞便無法順利排出，反而出現腹瀉的症狀。

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●長期腹瀉，甚至解不乾淨：長期腹瀉且排便後仍感覺解不乾淨，若持續數週甚至更長時間，可能與腸道感染、腸躁症、發炎性腸道疾病（如克隆氏症、潰瘍性大腸炎）或寄生蟲感染有關。當腸道長時間受到刺激，腸黏膜容易受損，會導致慢性發炎，進而影響腸道正常功能。

陳威佑表示，腸道健康與排便習慣密切相關，當腸道出現病變時，可能影響蠕動功能，導致便秘、腹瀉或排便困難，而這些變化往往不只是單純的腸胃不適，還可能是更嚴重疾病的早期警訊，其中，大腸癌是最需要警惕的疾病之一。許多患者在早期幾乎沒有症狀，但隨著腫瘤增長，會影響腸道功能，導致排便習慣改變。

陳威佑說，大腸癌多發生於50歲以上，最可靠的預防方式就是定期篩檢，糞便潛血檢查是目前最安全且方便的檢測工具。如篩檢結果異常（陽性），則需要進一步接受大腸鏡檢查。如果排便習慣出現異常變化，請盡早就醫，醫師評估最適合的檢查與治療方案。

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