健康網》細胞「生鏽」會致癌 醫警告補鐵別過頭

醫師表示，不是人人適合補鐵，鐵太多也會讓身體細胞「鏽掉」，後續引來糖尿病，甚至罹癌風險。建議日常多吃蔬菜、水果、深海魚可以維護健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕醫界近年投入新研究領域，發生身體生鏽，免疫力亂了套，人生也卡關。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，體內的鐵離子太多，容易與脂肪產生過氧化反應，讓細胞膜慢慢「鏽掉」，最後甚至導致糖尿病到心臟病，甚至罹患癌症。他警告，不是人人都合適補鐵，沒有缺鐵卻亂補，或是補鐵過頭都容易產生健康風險。

鐵死亡是醫學界近幾年才開始深入研究的新概念。張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，人類的細胞也會「生鏽」，而這鏽蝕，正是導致老化、發炎、生病、甚至癌變的關鍵。這個過程有個學名，叫鐵死亡（Ferroptosis）。

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他接著說，鐵是造血的關鍵元素，沒有鐵，紅血球就沒辦法把氧氣送到全身，免疫力、代謝、腦力都會有問題，鐵太多也會「傷細胞」。這是因為當體內的鐵離子太多，又沒有足夠的抗氧化能力去平衡它，它就會跟脂肪產生過氧化反應，讓細胞膜慢慢「鏽掉」。此時，細胞的防護系統，像是谷胱甘肽（Glutathione, GSH）、GPX4酵素，也會被拖垮，最後細胞就像鐵門生鏽般地爛掉。整個過程，就是鐵死亡。

事實上，很多常見病，從癌症、糖尿病，到心臟病、失智，背後都有鐵死亡的影子。張家銘引述研究分析說，心血管疾病像是心肌梗塞、心臟衰竭，都是因為心肌細胞被氧化壓力逼到崩潰，而導致鐵死亡；在癌症裡，研究發現透過誘導癌細胞鐵死亡，能讓它變得更容易被免疫系統清除，這在肺癌、乳癌、肝癌中都有研究支持。甚至在神經退化性疾病（像帕金森、阿茲海默），科學家發現，只要能抑制鐵死亡，神經元就比較不會壞得那麼快。

張家銘認為，不是人人適合補鐵，尤其當鐵補過頭、或沒有缺鐵卻亂補，體內多餘的「游離鐵」會誘發脂質過氧化反應，導致細胞膜受損，啟動鐵死亡，反而加劇發炎、老化甚至促進癌細胞生長。特別是在慢性病、腎病、發炎體質或癌症風險族群中，補鐵亂了套可能造成反效果。補鐵前應該先檢查血紅素、血清鐵、鐵蛋白等數據，了解自己是否真的需要補鐵。

生活中做什麼才能幫細胞「除鏽」

張家銘建議，日常生活中多吃蔬菜、水果、深海魚；補充Omega-3脂肪酸、多酚、多抗氧化營養素；維持良好睡眠，最好每週運動幾次。當民眾這麼做以後，就是幫細胞擦鏽、補膜、穩定內部防禦系統，讓鐵乖乖待在它該去的地方，不亂搞破壞。

張家銘補充說，現在醫學進展得快，如果已經有三高、糖尿病、高鐵血症體質，或只是想知道自己是不是容易「生鏽」，也可以透過基因檢測、功能醫學，提早找出身體的警訊，提早調整。

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