台南新增1例M痘病例 個案曾與不特定人士發生親密接觸

衛生局呼籲預防M痘2大撇步，接種M痘疫苗及避免不安全性行為。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增1例M痘確診個案，疫調指出，該案近期無國外旅遊史，但曾與不特定人士發生親密接觸，因手部及生殖器出現膿疱症狀就醫後通報，目前已安排個案回診就醫、做好個人防治措施，並聯繫環境清消。

市長黃偉哲呼籲，高風險族群並符合公費M痘疫苗接種條件者，包括近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者等，應盡速接種2劑M痘疫苗，以提升自身保護力，完整接種2劑保護力可達9成。

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面對持續升溫的全球M痘疫情，計畫出國的民眾若前往至M痘疫情高風險國家，應避免與不特定人士親密接觸之社交活動以降低感染風險，不符合公費M痘疫苗資格者，可於出發前至成大醫院旅遊醫學門診預約施打自費疫苗。符合公費民眾可至台南線上打疫苗系統，或M痘疫苗接種合約院所預約接種。

衛生局長李翠鳳表示，M痘為我國第2類法定傳染病，主要透過親密或長時間接觸傳播。感染後症狀包括發燒、畏寒、頭痛、淋巴腺腫大，通常在發燒1至3天後出現皮膚水泡、膿疱等病灶。如不慎感染，應立即就醫並告知接觸及旅遊史，以利及早診斷與處置。呼籲民眾接種M痘疫苗，及避免不安全性行為，即能有效降低感染風險，守護自身及所愛之人的健康。

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