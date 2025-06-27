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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》屏東小學教師教室內烤肉 學生一氧化碳中毒！

2025/06/27 16:40

教室裡開冷氣烤肉，屏東小學生一氧化碳中毒。（民眾提供）

教室裡開冷氣烤肉，屏東小學生一氧化碳中毒。（民眾提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕屏東傳出有小學教師，帶4年級學生在教室內烤肉，還開著冷氣，因為在密閉空間，通風不佳，5名學生發生輕微一氧化碳中毒，緊急送醫。

據報導，該班使用卡式瓦斯爐在教室烤肉，且窗戶只開一條縫。此時一氧化碳濃度上升；近中午時分，5名學生陸續出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀。2人送恆春旅遊醫院、3人送恆春基督教醫院。治療後僅1名學生觀察，其他無生命危險。校方將追究教師責任，並且加強一氧化碳防範與應變。

室裡開冷氣烤肉，屏東小學生一氧化碳中毒送醫，所幸都無礙。（記者蔡宗憲攝）

室裡開冷氣烤肉，屏東小學生一氧化碳中毒送醫，所幸都無礙。（記者蔡宗憲攝）

內政部消防署表示，一氧化碳（CO）是一種無色、無味、無臭卻「有毒」的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致；另外，在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒，需特別小心。

「一氧化碳中毒」常被誤解為「瓦斯中毒」，其實瓦斯本身是烷類氣體，無色、無味、無臭且「無毒」，而瓦斯會有臭味，是因為添加臭劑（硫醇類）以警示民眾，萬一瓦斯外洩時，能及時察覺而有所防範；但並不會因為吸入瓦斯而中毒。至於一氧化碳因為無色、無味，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，因此被稱為居家隱形殺手。

一氧化碳與血液中血紅素（人體血液中的氧氣載體）的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素（COHb），使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。

人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備，如燃氣熱水器時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護車到場急救。

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