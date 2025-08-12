自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》「小鋼砲」曾琮愷病逝 醫警蜂窩性組織炎危險9族群

2025/08/12 10:38

外號「小鋼砲」的前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎不敵病魔辭世，令親友不捨。（資料照）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外號「小鋼砲」的前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷，一心護台灣，因蜂窩性組織炎住院多時，前兩天病情急轉直下不敵病魔，令親友不捨。根據台北榮總台東分院網站指出，蜂窩性組織炎發生原因是，細菌經由傷口侵入真皮和皮下組織，釋放毒素，在組織空隙內滋長，引起組織炎性反應。一經感染後，可能會有發燒、畏寒、全身倦怠、淋巴腺腫、頭痛等症狀，嚴重時會引發敗血症。

曾琮愷堅持台灣民主自由，他一直從事政治活動，不管擔任民進黨南投縣黨部執行長，或是立委蔡培慧駐區主任，還是幫民進黨候選人助選，他都以敢衝、敢說真話著稱。然而他因蜂窩性組織炎住院多時，前兩天病情轉壞，靠葉克膜維生，就在大家為他加油集氣時，他還是不敵病魔晚間辭世，享年45歲。

蜂窩性組織炎的病因是什麼？台北榮總台東分院網站衛教資料表示，蜂窩性組織炎常見鏈球菌經由細小之皮膚裂隙引起感染，原因多為香港腳或足部的濕疹。其它的病原菌，如葡萄球菌多由於傷口搔抓引起感染，汙水汙染傷口可引起綠膿桿菌及其他水中汙染菌感染，不潔之草藥敷料也可引起某些細菌感染。

蜂窩性組織炎症狀

蜂窩性組織炎症狀如下：

●紅：傷口及其四周表面潮紅。

●腫：傷口表面輕微隆起。

●熱：傷口區域較其他區域溫度稍高。

●痛：傷口區域會持續疼痛或有化膿現象。

●感染：可能會有發燒、畏寒、全身倦怠、淋巴腺腫、頭痛等症狀。這表示細菌已侵入血液而循環全身，嚴重時會引發敗血症。

蜂窩性組織炎治療，以抗生素治療通常7至10天可痊癒。但若已形成膿瘍，就必須傷口切開引流及清創。嚴重時，醫師會依病情決定是否做皮層重建、植皮或截肢等手術。

民眾要如何護理蜂窩性組織炎與預防？台北榮總台東分院歸納以下8項做法：

1.臥床休息，以減輕疼痛不適。

2.依醫師指示注意體溫變化、服用藥物、使用冰敷、抬高患肢，減少腫脹。

3.治療及控制慢性疾病，如：糖尿病、香港腳。

4.保持傷口清潔，依傷口情形適當換藥，勿任意塗抹草藥。

5.如有不明原因發燒，皆需注意傷口感染症狀，如：紅、腫、熱、痛等情形產生，應立即就醫。

6.保持周圍環境及雙手的清潔，非必要勿碰觸傷口，減少交互感染的機會。

7.勿久站立，依醫師建議下穿著彈性絲襪。

8.可攝取高蛋白質飲食，如魚、肉、蛋、奶等，增加抵抗力。

蜂窩性組織炎的高危險族群

衛福部朴子醫院衛教資訊指出，細菌會因此有機可趁進入到傷口裡面。不過有些蜂窩性組織炎的致病菌是經由血流到皮下組織再引起局部感染，因此，有些蜂窩性組織炎是沒有傷口的。那麼有哪些人容易感染蜂窩性組織炎？以下列舉出常見的9大病徵，快來檢查自己是不是蜂窩性組織炎的高危險族群：

1.口腔衛生習慣不佳者

2.有罹患香港腳

3.其他沒黴菌感染

4.血液循環不良

5.皮膚有傷口

6.糖尿病患者

7.靜脈曲張、水腫

8.慢性疾病

9.過胖

