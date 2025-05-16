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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠疫情升溫 醫：這些人應每年接種1劑疫苗

2025/05/16 11:34

近期不少人染上新冠，醫師姜冠宇提醒：老人以及相關照顧者（居家與機構照顧者）需格外注意健康狀況。（圖取自shutterstock）

近期不少人染上新冠，醫師姜冠宇提醒：老人以及相關照顧者（居家與機構照顧者）需格外注意健康狀況。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在歌手陳奕迅確診新冠肺炎而必須延後演唱會時，衛福部疾管署也提出警告：新冠疫情正在直線上升。疾管署在13日公布上週新冠門急診就醫人數為9978人次，連續5週上升。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，新冠的高危險群中，除了常出國的人、老人與較為脆弱的族群以外，「居家與機構照顧者」也是需要注意的族群，最後每年接種1劑新冠疫苗。

近期捷運車廂上不少人在咳嗽，有網友指出到診所就醫的人數變多，甚至買不到快篩。姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」說明，新冠本來就一直會變異，早在2023年就有結論：常出國、相對脆弱，或是高頻面對人群以及「居家與機構照顧者」，最好每年接種一次新冠疫苗。

這次姜冠宇特別提居家及機構照顧者，「因為也許身強力壯者沒有什麼問題，稍微不舒服而已。但是被照顧的人太脆弱，被照顧者傳染。就會變成重症，來病房直接告病危、考慮安寧了。」

同時須注意的是：有些長者呼吸功能是在後遺症（急性感染痊癒一個月後），才發生衰退，氧氣摘不掉，掛掉在病房或照顧者更累。這都是我們照護品質下降的原因。

希望大家注重「高齡長者免疫力」，包含老人與其照顧者的健康。「這是除了大眾流行病外，要獨立出來關心研究的議題。這將不會只有新冠而已，所有急慢性傳染病都是。」

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