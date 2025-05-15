健康網》確診飲食4關鍵！ 營養師：每餐都要有「它」

營養師列出確診4飲食指南，每餐都有蛋白質，如番茄炒蛋或香菇雞湯、補充當季維生素C水果、攝取足夠熱量、多喝水；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近新冠疫情升溫，讓人不禁回想起當時疫情的可怕；不少網友分享醫院、診所出現大量咳嗽聲，甚至有網友直呼「買不到快篩」。而歌手陳奕迅也在今（15）日宣布因感染新冠，演唱會需延期。

營養師李婉萍在臉書專頁發文分享，若有喉嚨癢、頭痛、流鼻水、打噴嚏、全身痠痛還有點拉肚子的症狀，可能是確診訊號。對此，她提供新冠輕症4個飲食指南，包括每餐有蛋白質、攝取足夠熱量、補充維生素C水果、多喝水，幫助身體加速復原。

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飲食4建議 攝取好澱粉補足熱量

●每餐都有蛋白質：香菇雞湯、番茄炒蛋、紅燒牛肉等。

●吃到足夠的熱量：地瓜、紅藜、五穀米、糙米飯、馬鈴薯。

●補充當季維生素C水果：木瓜、荔枝、百香果、芭樂。

●多喝水：1天8-10杯水（約2000c.c.）以上。

另外，針對確診新冠肺炎，李婉萍也曾在臉書與部落格針對以下幾個確診常見症狀，擬定相關飲食建議：

●發燒：補充水分，可以吃豆花、西瓜、香瓜及乳酸飲料；不要吃油炸及燒烤類食物。

●喉嚨痛、咳嗽：首先要做的是鎮靜消炎，因此可以攝取冰牛奶、冰蜜豆奶、豆漿、菊花茶、椰子水、香蕉牛奶、優格、奶酪、冰淇淋、布丁等冰涼食物，也可以泡高蛋白粉；不要吃太酸、太燙、容易上火的食物，如柳丁汁、熱湯、餅乾。有咳嗽症狀者，就不要吃太甜的食物，盡量以無糖或少糖的為主。

營養師指出，喉嚨痛時，不要攝取太酸的飲食，如柳丁汁；示意圖。（圖取自freepik）

●咳嗽有痰：補充大量水分把痰咳出來，可以吃水煮蛋、茶葉蛋、荷包蛋、鮪魚蛋餅、雞腿、排骨或爌肉便當等；不要吃太冰或太甜的食物，主食也不要都吃醣類，因為醣類有含糖，容易生痰。

●疲倦胃口差：先求有吃就好，可以透過菜色變化來增加食慾，各式食物換著吃，把澱粉類和蛋白質食物分開搭配，例如中午吃1碗炒飯、下午就喝1碗鱸魚湯。真的吃不下，也可以補充均衡營養品或是高蛋白粉搭配堅果粉等泡飲，都比沒吃好。

●喘不過氣：適量攝取多油、多熱量的食物，以能補充體力為主，如花生湯、芝麻糊、杏仁奶、絞肉粥、五花肉等油多的主食，不要只吃粥或麵包。

●味覺異常：有些人確診會覺得嘴巴有種「金屬味」，感覺不舒服，緩解的方式就是先不要用金屬容器裝食物吃，可以選木頭、瓷器的餐具；如果嘴巴裡是塑膠味，就可以吃甜一點來壓過嘴裡的塑膠味。

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