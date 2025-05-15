健康網》陳奕迅染新冠 你也中了？營養師提飲食建議

陳奕迅身體不適，無奈宣布演唱會延期。（圖取自臉書）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王陳奕迅原定在明（16）日於高雄巨蛋開唱，然今（15）日宣布因確診新冠肺炎，需延後演唱會，進行休養。實際上近期有不少病患因感染新冠而掛病號，疾管署在13日公布上週新冠門急診就醫人數多達9978人次，是連續5週上升。針對近期新冠患者時常感到嚴重不適，營養師高敏敏提供多項飲食清單來協助加速康復與緩解病情。

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在陳奕迅宣布染疫同時，有網友稱自己想買新冠快篩，卻連跑好幾家都買不到。同時不少網友直呼自己掛病號，「喉嚨痛到不行，吞口水都會痛。」

近期新冠疫情升溫，有網友抱怨自己買不到快篩。（資料照）

營養師高敏敏在粉絲專頁「高敏敏 營養師」提出多項感染新冠後的可能症狀以及飲食建議。

有氣無力：補維生素B群 與非精緻全穀類

高敏敏表示，確診導致疲勞、沒體力，可以補充維生素B群，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力。食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等。

至於保健品可以補充維他命B群補充錠 來讓自己獲得足夠營養。雖然B群隨時都可以補充，如果是消化道敏感的人，建議飯後補充。

喉嚨不適：維生素C助縮短病程

高敏敏表示，喉嚨痛、沙啞、咳嗽症狀，可以補充維生素C促進傷口癒合、有利於縮短病程。像是芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等 都是維生素C含量豐富的食物；保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。建議與藥物相隔2小時再服用。

腹瀉：補充電解質 防缺水

如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質 避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡。如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液。另外，市售的電解質飲料，通常糖分含量較高。

症狀4：全身痠痛、發炎

出現全身酸痛、發炎 可補充蛋白質、魚油，幫助修復組織、降發炎。可以選擇天然優質蛋白質，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，也有同樣效果。而鮭魚中也含有豐富的omega-3，幫助減緩發炎症狀。若想補充更完整的魚油 也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

高敏敏提醒，不小心確診，不用慌張。採取正確應對方式並搭配多休息，才能加速痊癒、減少後遺症，更快恢復健康生活。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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