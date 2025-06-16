現代人壓力大！ 台北南港心衛中心啟用打造社區心理健康

台北市南港區社區心理衛生中心今日正式揭牌啟用，成為全市第六間心衛中心。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市南港區社區心理衛生中心今（16）日正式揭牌啟用，成為全市第六間心衛中心，達成「每兩個行政區設有一處心衛中心」的目標。副市長林奕華表示，都市生活壓力日益增加，心理健康需求快速上升，市府持續擴充服務量能、強化人才培育與招募，同時也期盼中央完善制度，共同打造完整的心理健康支持體系。

台北市衛生局指出，南港心衛中心鄰近醫療院所，但其服務性質與醫院、心理諮商所不同。醫院就診須經掛號，流程較正式，民眾可能因此產生距離感；而心衛中心相對親民，民眾只需走進中心，即可獲得初步評估與協助，由專業人員依狀況安排後續服務，必要時再轉介至醫院，有助於降低就醫門檻。

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衛生局強調，社區心衛中心的核心目標是提升服務可近性，讓心理健康資源走入生活。同時，中心也扮演醫療體系的前哨站，及早發現潛在問題，除協助已有困擾的個案外，更著重前端介入，透過衛教課程與推廣活動，幫助民眾提升心理素養與自我照顧能力，這正是其與傳統醫療院所最大的差異。

副市長林奕華致詞表示，因應心理健康需求逐年攀升，北市衛生局持續擴展社區心理衛生網絡，讓專業心衛人員深入社區、主動提供多元服務。市府也配合中央政策推動，透過衛福部補助的「青壯世代心理健康支持方案」，目前全市已有逾130家合約心理機構，提供15至45歲民眾每年3次免費諮商；市立聯合醫院院外門診部並設有13處心理諮商門診，鼓勵民眾有需要時多加利用。

衛生局補充，各區心衛中心的服務原則上以居住地為主，但未特定排除服務對象，生活於北市轄區的市民皆可接受相關服務；若外國人或僑生有居留證，但無健保身分者，可至心衛中心可提供諮詢或諮商等服務，至醫院接受醫療服務則需自費。

台北市衛生局表示，南港心衛中心相對親民，民眾只需走進中心，即可獲得初步評估與協助 ，有助於降低就醫門檻。 （記者劉詠韻攝）

副市長林奕華表示，目前北市已有逾130家合約心理機構，提供15至45歲民眾每年3次免費諮商；市立聯合醫院院外門診部並設有13處心理諮商門診，鼓勵民眾有需要時多加利用。 （記者劉詠韻攝）

台北市南港區社區心理衛生中心今正式揭牌啟用，成為全市第六間心衛中心，達成「每兩個行政區設有一處心衛中心」的目標。（記者劉詠韻攝）

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