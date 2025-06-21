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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》5大癌症篩檢免費服務一次看！ 國健署：今年逾316萬人次受檢

2025/06/21 14:20

國健署表示，5大癌症篩檢免費服務，包含子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌篩檢、肺癌篩檢。鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，有效降低癌症威脅；圖為大腸癌篩檢。（資料照）

國健署表示，5大癌症篩檢免費服務，包含子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌篩檢、肺癌篩檢。鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，有效降低癌症威脅；圖為大腸癌篩檢。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕截至6月11日，今年5大癌症篩檢已提供316萬人次篩檢服務，相較去年同期增加56萬人次，衛生福利部國民健康署（國健署）於臉書發文分享，5大癌症篩檢免費服務，其中包含子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌篩檢、肺癌篩檢。鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，有效降低癌症威脅。

子宮頸癌篩檢

提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女，每年1次子宮頸抹片檢查。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

口腔癌篩檢

針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民每2年1次免費口腔黏膜檢查。

乳癌篩檢

提供40歲至74歲之婦女每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

大腸癌篩檢

建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

肺癌篩檢

針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。

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