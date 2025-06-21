腸病毒拉警報！疾管署籲染病媽媽暫停哺乳

▲疾管署提醒，授乳媽媽若疑似感染腸病毒，不要親餵母奶，也不要把母奶擠在奶瓶裡餵寶寶；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署已根據專家建議更新指引，建議授乳媽媽若疑似感染腸病毒應暫停哺乳。（記者邱芷柔攝）

今年國內腸病毒重症病例飆上6年來同期新高，已有5名新生兒通報重症，其中4人不幸病逝，均感染「伊科病毒11型」。衛福部疾病管制署接連在6月18、19日召開「重症病例討論會」和「專家會議」，除呼籲醫界與家長提高警覺，專家也建議授乳母親如有感染疑慮，應暫停哺乳，直到康復為止，疾管署也依此更新指引，建議染病媽媽暫停哺乳，打破過往「可瓶餵」的做法。

與之前歐日流行株相似 研判境外疫情擴散

目前國內腸病毒全齡重症累計7例，其中6例為伊科病毒11型、1例為克沙奇病毒B5型，本週未新增個案。針對新生兒疫情，疾管署接連找來專家開會，研擬臨床處置與防治對策，並依最新建議修訂「新生兒腸病毒臨床處置建議」。

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疾管署副署長羅一鈞說明，專家透過病毒基因序列分析發現，今年國內流行的伊科病毒11型與2018年國內株已有明顯差異，反而與2022至2023年歐洲及2024年日本的流行株高度相似，研判為境外疫情擴散所致。該病毒株因突變與基因重組導致毒性升高，臨床上應特別留意新生兒早期症狀、肝功能與凝血異常，並將電解質失衡、腎上腺出血等納入處置指引，若無法排除感染，建議在發病1至3天內儘早施打免疫球蛋白。

值得注意的是，疾管署也更新對於母乳哺餵的建議。羅一鈞說，根據兒科醫學會與兒童感染症醫學會共識，母乳曾被發現可能含有腸病毒，若授乳母親出現感染症狀，且嬰兒未滿3個月，建議暫停哺乳，期間協助維持泌乳，待康復後再恢復親餵，新修訂指引取代過往「可瓶餵、避免親餵」的建議，改為「宜停止哺乳，直至康復為止」。

謝絕訪客減少外出 接觸嬰兒前務必洗手

疾管署呼籲，家有新生兒應加強防疫，包括謝絕訪客、避免親友接觸，減少外出，返家先更衣、洗手，接觸嬰兒前務必洗手，並定期清潔環境與用品；若新生兒出現發燒、嗜睡、食慾差等症狀，應立即就醫。

孕婦若有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應主動就醫並告知醫師，家人有症狀者應避免接觸，並落實戴口罩、勤洗手與避免群聚。

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