健康網》立夏嚴防熱傷害！ 國健署：牢記「涼補心」3字訣

國健署表示，氣溫與濕度持續攀升的環境下，熱傷害風險也隨之上升；情境照。（圖取自freepik）

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健康網》夏至節氣到 中醫：吃點「苦」清泄涼補

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今天（21）日迎來二十四節氣中的「夏至」，在氣溫與濕度持續攀升的環境下，熱傷害風險也隨之上升。國民健康署（下稱國健署）透過臉書專頁提醒，高風險族群要注意，幼兒、長者、戶外工作者及慢性病患者，就算未直接曝曬也容易導致體溫無法有效散熱，嚴重時會導致器官衰竭甚死亡。為預防熱傷害，應牢記「涼、補、心」三字訣。

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保持「涼」爽

穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，外出時佩戴帽子、陽傘等物品；室內適時開啟電扇及窗戶達到空氣流通，冷氣建議溫度設定在26-28度。

「補」充水分

適時主動補充水分，別等到口渴才喝水，那時身體已經處於缺水狀態；避免攝取含糖或酒精飲料，讓飲水成為日常好習慣！

提高警覺「心」

隨時留意中央氣象署發布的高溫警訊，避免在上午10點至下午2點的炎熱時段外出。

國健署提醒，若周遭的人出現熱傷害徵兆，像是過度流汗、體溫上升、頭暈、噁心等症狀時，可移動到陰涼處降低體溫、協助對方飲用加鹽的冷開水或含電解質的運動飲料；如持續不適，請立即就醫。

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