肺癌治療里程碑！AZ「泰格莎」合併化療 創史上最長47.5個月存活紀錄

英國製藥巨頭阿斯特捷利康的王牌標靶藥物「泰格莎」（Tagrisso）。（圖：AstraZeneca Plc）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據彭博（Bloomberg）報導，英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）7日宣布，其王牌標靶藥物「泰格莎」（Tagrisso）與化療結合使用時，能顯著延長特定晚期肺癌患者的壽命，創下了該疾病晚期研究中有史以來最長的存活效益紀錄。此一數據，被視為在這場與另一製藥巨頭嬌生（Johnson & Johnson）的激烈商戰中，一記強力的回擊。

「泰格莎」早已是治療帶有EGFR基因突變的非小細胞肺癌的常用藥物，但正持續面臨新對手的挑戰。嬌生今年稍早曾公布其組合療法的「頭對頭」研究數據，稱其療效優於單獨使用「泰格莎」。對此，阿斯特捷利康腫瘤業務執行副總裁戴夫·佛瑞德里克森（Dave Fredrickson）在採訪中，將嬌生先前的結果斥為充其量只是引發假說的「純粹預測」。他強調：「現在，這個問題得到了明確的回答。」

史上最長存活紀錄

在於巴塞隆納舉行的世界肺癌年會上發表的最新研究發現，「泰格莎」與化療的組合，讓患者的中位存活期達到了驚人的47.5個月。與單獨使用「泰格莎」相比，組合療法將患者的存活時間延長了將近10個月。佛瑞德里克森表示，此一明確的數據，顯示「泰格莎」與化療的組合，可能成為新的標準療法，特別是對於病情較具侵襲性，或較為年輕、身體狀況較佳的患者。

「泰格莎」是阿斯特捷利康最暢銷的癌症藥物，2024年的銷售額高達66億美元（約新台幣2022億）。儘管大約在十年前就已首次獲批，但隨著阿斯特捷利康持續進行研究，探索其與其他癌症藥物並用的效益，預計其營收在未來幾年仍將持續增長。

