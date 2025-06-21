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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏至節氣到 中醫：吃點「苦」清泄涼補

2025/06/21 11:16

相信你也感受到上午的熱力了；中醫師提醒，現在還不是最熱的時候。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

相信你也感受到上午的熱力了；中醫師提醒，現在還不是最熱的時候。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日為夏至，也許你也是被酷熱的早晨「熱醒」吧？中央氣象署也在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，「今年夏至時間，就在 6月21日早上10:42」中醫師說明，夏至節氣養生需清泄暑氣，也需要養護陰液；建議在飲食方面可以多吃苦，像是苦瓜，就有清熱燥濕的功效。

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，夏至是一年當中陽氣最旺盛的時候，此時萬物生長已達極致，太陽直照北回歸線，使夏至成為北半球一年之中，黑夜最短、白晝最長的一天，請注意此時地表還在吸收和累積巨大的能量，因此還不是最熱的時候，接下來的7月會更加悶熱難耐。

王大元表示，夏天屬火，與心相互對應，尤其到了夏至，烈日灼心，心浮氣躁，因此要多注意心神上的養護。中醫認為物極必反，體內陽氣到了最高點後就會開始衰退，相反地，陰氣則悄悄地萌芽生長，所以古人有云：「夏至一陰生」，也就是說夏至養生除了清泄暑熱以外，同時要養護陰液、護陰苗，才能達到清泄涼補，百病不生的功效。

飲食方面，王大元建議，可以多吃苦，因此夏至也是一年之中最刻「苦」銘心的時候，苦味食物能清熱燥濕、降心火，像是苦瓜、蘆筍、芥蘭、蓮子、芹菜、龍鬚菜、苦茶、萵苣、芝麻葉、白蘿蔔等，不妨在平日的飲食清單內加入一份苦味食物吧！但請記得如果體質虛寒，容易四肢冰冷、寒濕腹瀉，苦寒食材就不宜過量。

中醫師建議可以透過粥品滋補身體，像是蓮子、紅豆、綠豆、薏仁做成的養生涼補粥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

中醫師建議可以透過粥品滋補身體，像是蓮子、紅豆、綠豆、薏仁做成的養生涼補粥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

另外也可以來點粥品滋補身體，像是蓮子、紅豆、綠豆、薏仁做成的養生涼補粥，適合夏日食慾不振的人。最後你也可以嘗試按摩一些心臟相關的穴道，像是內關、神門、少府穴等，按壓3-5分鐘，有酸楚感尤佳。

如何補充水分降火氣？王大元表示，可以選擇清熱退火的茶飲，像是微涼的無糖麥茶，麥茶性味甘涼，可以去除虛熱，寧心安神，很適合經常熬夜和身體煩熱的人。如果身體覺得浮腫、精神不振、濕氣太重，可選擇微冰減糖的薏仁湯、紅豆水、黑豆水、玉米鬚茶或黃耆水等，清熱退火又能去除體內濕氣，讓精氣神都變好。

夏至是一年當中白晝時間最長的一天，就中醫角度，也是陽氣最旺時候。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

夏至是一年當中白晝時間最長的一天，就中醫角度，也是陽氣最旺時候。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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