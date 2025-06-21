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健康網》「吃」出健康遠離隱藏殺手！ 營養師列「3飲食關鍵」

2025/06/21 07:31

營養師分享日常3個飲食原則，每週補充鮭魚或鯖魚等深海魚2-3次、每餐加入深綠葉菜與水果、以全穀類取代白米；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享日常3個飲食原則，每週補充鮭魚或鯖魚等深海魚2-3次、每餐加入深綠葉菜與水果、以全穀類取代白米；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃飯，是維持生命運作的基本條件，吃了什麼相當重要。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，錯誤的飲食習慣是釀成重大疾病的原因之一，例如高油高鹽、蔬果攝取少、愛吃加工肉品等；對此，她分享了3個飲食建議，如每餐加入深綠葉菜與水果、以全穀類取代白米、每週補充鮭魚或鯖魚等深海魚2-3次。

10大死因與不良飲食習慣有關

衛福部日前列出2024年台灣10大死因，包含了癌症、心臟病、肺炎、腦中風及糖尿病等，奪走了成千上萬條寶貴性命。薛曉晶說，最新研究也指出，這些看似難以預防的重大疾病，背後其實都有著「錯誤的日常飲食習慣」的共同點。

她進一步說明，許多人以為自己還年輕、沒有家族病史，就不會得到這些疾病。但根據《國民營養健康狀況調查》發現，台灣成年人平均每日鹽攝取高達9-10克，是建議值的2倍以上；而超過95%的成年人蔬果攝取不足，長期下來，就成了慢性病的溫床。

高纖維、多蔬果、低鹽 養出健康身體

薛曉晶表示，改變飲食習慣能夠有效降低多種重大疾病風險。例如每日攝取新鮮蔬果，可讓頭頸癌風險下降逾50%；每日鹽攝取量降至5克以下，能夠明顯降低高血壓發生機率。

另外，她也引述一些研究證明調整習慣的重要性。像是2022年刊登在《Nutrients》的研究即證實，高頻率攝取加工肉品者，罹患大腸癌風險幅度高達73%；2013年刊登在《Clinical nutrition》的研究則認為，高膳食纖維攝取能降低腦中風、糖尿病、慢性肺阻塞等風險。

也就是說，菜單中的每1個選擇，都會默默決定著我們未來的健康走向。薛曉晶提供以下3個飲食建議，幫助民眾避開隱藏的健康殺手：

●每餐加入1碗以上的深綠葉菜，如菠菜、地瓜葉；與1份新鮮水果，如奇異果、莓果類。

營養師表示，新鮮水果有助於避開頭頸癌、高血壓等疾病，如奇異果、莓果類；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，新鮮水果有助於避開頭頸癌、高血壓等疾病，如奇異果、莓果類；示意圖。（圖取自freepik）

●以全穀類主食來取代精製白米，如糙米、燕麥。

●補充Omega-3，能夠抗發炎、護心、腦。建議每週可以吃2-3次深海魚，如鮭魚、鯖魚。

最後，薛曉晶強調，健康不是等出事才補救，而是從每天的飲食中養成的。從現在開始，一起用「吃」打造不被疾病擊倒的身體。

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