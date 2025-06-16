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健康 > 杏林動態

高醫營養醫療照護深耕26年有成 獲保生醫療奉獻團體獎

2025/06/16 13:44

高醫營養醫療照護團隊榮獲第 8屆保生醫療奉獻團體獎，是全國唯一兩度獲此殊榮的醫院。由院長王照元（左）代表受獎。（高醫提供）

高醫營養醫療照護團隊榮獲第 8屆保生醫療奉獻團體獎，是全國唯一兩度獲此殊榮的醫院。由院長王照元（左）代表受獎。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕第8屆「保生醫療奉獻獎」頒獎典禮昨（15）日於台北保安宮隆重舉行，高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養醫療小組榮獲團體獎，院長王照元親率跨領域團隊領獎，這也是繼高醫原鄉醫療團隊於2021年獲團體獎後，此次再度獲獎，高醫兩度獲此殊榮。

高醫營養醫療小組自26年前即投入發展居家靜脈營養照護，將醫學中心的專業延伸至病人家中，協助需長期靜脈營養支持的病人安全出院、持續照護，提供以病人為中心的個別化在宅靜脈營養服務，讓無法正常飲食的病人依然能獲得完整、個別化的營養支持。

高醫指出，曾有1位49歲罹癌婦人因化療導致味覺改變、進食困難，體力日漸下滑，甚至一度懷疑自己是否還能擁有正常生活，高醫營養醫療照護團隊立即啟動居家靜脈營養計畫，透過專業的評估、個別化的護理指導衛教與在宅靜脈營養幫助她逐步恢復體能，後來，她不僅能夠獨自駕車外出，更能與家人一同出遊，在人生的後段旅程重新擁抱生活的美好。

高醫院長王照元表示，居家靜脈營養治療最大的價值在於「讓醫療走進生活，讓照護回歸家庭」，由醫師、護理師、營養師與藥師等跨領域團隊，攜手為病人量身訂做完整的照護計畫，協助病人及家屬學習靜脈營養照護技巧，也符合健保署推廣在宅醫療政策，讓病人在家中也能安全、穩定地接受靜脈營養支持，延續生命、提升營養狀態，同時守住生活的品質與尊嚴。

「居家靜脈營養治療」將照護延伸至家中，由病人及家屬在住院期間經專業指導訓練後在家自行操作，讓病人無須長期住院也能持續接受營養治療。（高醫提供）

「居家靜脈營養治療」將照護延伸至家中，由病人及家屬在住院期間經專業指導訓練後在家自行操作，讓病人無須長期住院也能持續接受營養治療。（高醫提供）

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